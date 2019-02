Guasto alla linea elettrica, treni bloccati tra Andora e Alassio

Agg. ore 12.10 – “Il Comune ha già preso contatti con le ferrovie dello Stato, che hanno predisposto bus-navetta sostitutivi tra Alassio e Andora per ovviare all’emergenza della linea ferroviaria. Fortunatamente nessun passeggero risulta bloccato sui treni”. Lo annuncia Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia: “Rfi ha garantito un intervento repentino per riportare la situazione alla normalità. La speranza è che la circolazione ferroviaria torni regolare, in particolare per quanto riguarda le corse dei treni a lunga percorrenza. Casi come questo, comunque, evidenziano ancora una volta la problematica che scaturisce dalla presenza di un binario unico da Laigueglia a Finale Ligure”.

Alassio. Un guasto alla linea elettrica sta bloccando da questa mattina alle 10.10 la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Andora e Alassio. Secondo quanto riferito da Trenitalia si tratta di una anormalità tecnica tra la linea di alimentazione elettrica e il pantografo del treno regionale 10102 Torino-Ventimiglia.

Il guasto si è verificato in un tratto a binario unico, e per questo ha di fatto paralizzato la circolazione ferroviaria. Le persone a bordo del regionale rimasto bloccato sul luogo sono state fatte scendere al confine tra Alassio e Laigueglia e successivamente trasbordate su un autobus, mentre gli altri treni sono stati fermati nelle stazioni limitrofe.

Trenitalia ha immediatamente attivato dei bus sostitutivi, per permettere ai passeggeri dei convogli coinvolti di proseguire il loro viaggio. Nel frattempo i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la linea elettrica entro il pomeriggio.