Guasto a Sampierdarena, treni in ritardo sulla linea Savona-Genova

Agg. ore 8.00 – Il guasto sembra essere stato risolto pochi minuti fa. La circolazione ferroviaria, dunque, dovrebbe lentamente tornare alla normalità nelle prossime ore, per quanto possibile in una giornata di sciopero: ricordiamo infatti che per oggi è stata indetta una protesta che comporterà la cancellazione di diverse linee soprattutto nell’orario tra le 9 e le 18.

Provincia. Un guasto tecnico sulla linea a Genova Sampierdarena sta rallentando questa mattina la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Sampierdarena e Genova Piazza Principe.

I disagi si stanno ripercuotendo su diversi convogli in entrambe le direzioni tra Savona e Genova. Il regionale numero 11342 partito da Brignole alle 6 e diretto a Ventimiglia ha attualmente un ritardo di 18 minuti, mentre il treno 11218 diretto a Brignole viaggia con 43 minuti di ritardo; il regionale 11360 proveniente da La Spezia e diretto a Ventimiglia ha accumulato un ritardo di 33 minuti, mentre 25 sono i minuti di ritardo per il treno 11362 proveniente a sua volta da La Spezia e previsto a Savona per le 8.20.

In generale, fino a che il guasto non sarà risolto, sono previsti ritardi medi di circa 30 minuti.