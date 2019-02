Grazie al dottor Italo Benvenuti

Il giorno 16 febbraio 2019 è salita in cielo Giannina Asperges Anselmi di 98 anni.

Ringrazio tutti gli amici che le hanno voluto bene. In particolare e con il cuore, ringrazio il suo medico di sempre, dottor Italo Benvenuti, che l’ha amata per tanti anni, riamato da lei, e l’ha curata come fosse suo figlio.

Senza di lui, la nostra vita non sarebbe stata così protetta e serena.

Idia Anselmi