Laigueglia. La 21ª edizione della Granfondo Internazionale Laigueglia ha dato il via ufficiale alla stagione amatoriale 2019.

Quasi 2.500 corridori hanno preso il via da corso Badarò, sul lungomare della località ligure, per prendere parte alla classica di apertura della stagione granfondistica. Numerose personalità importanti sono state presenti al via, su tutte Damiano Cunego, l’ex corridore vincitore del Giro d’Italia 2004, di un’Amstel Gold Race e di tre Giri di Lombardia, che è partito con il numero 1 in qualità di testimonial della manifestazione.

In griglia di partenza è stato presente anche il professionista della Direct Energie, Niccolò Bonifazio. Il Comune di Laigueglia è stato rappresentato dal sindaco Roberto Sasso Del Verme e dal consigliere comunale con delega allo sport Lino Bersani.

Sul percorso di 113 chilometri con 1.600 metri di dislivello, in una giornata baciata dal sole e caratterizzata da diverse folate di vento che hanno aggiunto ulteriore pepe alla corsa, il successo è andato al campione del mondo Uci Master Granfondo, Tommaso Elettrico: il corridore della CPS è stato protagonista assoluto del finale di corsa, portando avanti una fuga solitaria di circa 30 chilometri.

Elettrico ha chiuso la gara con il tempo di 3h02’23”: sul secondo gradino del podio assoluto sale Paolo Castelnovo (Team Mp Filtri), mentre dietro di lui si piazza terzo Davide Busuito (Team De Rosa Santini).

Tra le ragazze, il successo è andato ad Annalisa Prato (Team De Rosa Santini), che ha chiuso con il tempo di 3h24’26” al termine di una gara in rimonta. A circa un minuto si piazza in seconda posizione la campionessa del mondo UCI Master Olga Cappiello, compagna di squadra della vincitrice; in terza piazza chiude Sabrina De Marchi (Somec MgKvis Lgl).

La Granfondo Internazionale Laigueglia, organizzata dal Gs Alpi, ha dato il via al Trofeo Gs Alpi, ai circuiti InBici Top Challenge e Alè Challenge. La corsa si è svolta in un clima di assoluta sicurezza, in quanto il comitato organizzatore ha dispiegato un massiccio numero di addetti alla sicurezza. Tutti gli incroci sono stati presidiati per circa un’ora e mezza dal passaggio dei primi. Un ottimo pasta party e le ricche premiazioni hanno concluso la bellissima giornata di Laigueglia.

“La cosa che ci riempie maggiormente di soddisfazione – afferma Vittorio Mevio, presidente del comitato organizzatore – è il fatto di aver ricevuto tanti complimenti per la sicurezza. Per noi del Gs Alpi è un vero e proprio cavallo di battaglia. Anche dopo la corsa, la sicurezza è stata in cima ai nostri pensieri, tant’è vero che abbiamo proposto ancora una volta il parcheggio bici sorvegliato e abbiamo fornito i lucchetti a tutti coloro che ne hanno usufruito, al fine di poter godere al meglio dei momenti dopo gara”.

“Grande affluenza per una corsa magnifica che promuove non solo il territorio di Laigueglia ma anche il nostro magnifico entroterra – dichiara il sindaco Roberto Sasso Del Verme -. Importantissimo vettore di promozione turistica con più di 2.200 partecipanti, oltre a famiglie ed appassionati. Un grazie all’organizzazione, a tutte le forze dell ordine e alle pubbliche assistenze che hanno permesso di correre in sicurezza questa gara. Un arrivederci all’anno prossimo”.

I risultati completi si possono consultare all’indirizzo https://www.endu.net/it/events/gf-internazionale-laigueglia/results

Foto Stefano Spalletta