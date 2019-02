Gli Under 17 dell’Albissola pareggiano con l’Alessandria

Savona. L’ Albissola è stata superata (2-1) dal Pontedera nella gara valevole per il 17° turno del campionato Beretti.

I ceramisti, alla settima sconfitta in campionato, mantengono la quinta posizione in classifica con 23 punti all’attivo.

I ragazzi di mister Alessio Ambrosi, nel prossimo turno, ospiteranno, al “Faraggiana”, la Pistoiese, penultima in graduatoria con 11 punti.

Agli Under 17 non è bastata la rete di Romano, segnata nel primo tempo, per venire a capo della gara con l’Alessandria, che ha pareggiato, nella seconda frazione di gioco con Imbergamo. I ragazzi di Marzi sono ultimi con sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e dodici sconfitte e domenica prossima saranno ospitati dal Gozzano, che ha un punto di vantaggio in claasifica.

Gli Under 15 sono stati superati (5-o) dai pari età dell’Alessandria. I giovanissimi di Renda sono il fanalino di coda del torneo con tre punti.