Gli studenti del Falcone di Loano guide e visitatori al Museo Diocesano di Albenga

Albenga. Giovedì 7 febbraio gli alunni della 3A ad indirizzo turistico dell’istituto “Giovanni Falcone” di Loano saranno impegnati nella realizzazione del visita guidata del Museo Diocesano di Albenga. L’attività si svolge nell’ambito dellalternanza scuola/lavoro per l’anno scolastico 2018/2019.

Spiegano dall’istituto loanese: “Gli alunni, divisi a coppie, accoglieranno tutti i loro compagni delle classi seconde e li accompagneranno in un percorso guidato delle sette sale del Museo Diocesano, illustrando loro i tesori della diocesi di Albenga, testimonianze di un passato di arte, cultura e devozione meritevole di essere maggiormente conosciuto e, in particolare, portato all’attenzione dei nostri giovani allievi”.

L’attività, coordinata dalla professoressa Sorbera, rientra nel progetto “Turismo Attivo” proposto ormai da qualche anno dall’istituto Falcone: una rete di iniziative per favorire una conoscenza più diretta del patrimonio storico-artistico del nostro territorio, ma soprattutto per offrire agli studenti opportunità formative significative per la crescita personale e per l’acquisizione di competenze utili ad orientare eventuali future scelte professionali.

Gli alunni saranno impegnati in una grande prova di maturità e di organizzazione che li vedrà protagonisti non solo nell’elaborazione del percorso di visita guidata, ma anche nella gestione organizzativa di circa 130 loro coetanei in visita al museo.

L’esperienza verrà replicata la settimana successiva quando ad essere invitati al museo saranno gli alunni di alcune classi dell’istituto comprensivo di Loano- Boissano.