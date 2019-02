Giorno della Memoria, gli studenti del Calasanzio di Carcare incontrano Francesco Maria Feltri

Carcare. In occasione della Giornata della Memoria, il 6 febbraio nell’aula magna del liceo Calasanzio di Carcare si è svolto un interessante incontro tra gli alunni del triennio e l’insegnante emiliano e studioso di Shoah da più di 30 anni Francesco Maria Feltri sul tema “Novecento totalitario: crimini di massa nazisti e staliniani a confronto”.

Attraverso un percorso visivo, di fotografie autentiche dell’epoca ed altre scattate dal relatore stesso sui luoghi della memoria, i ragazzi hanno riflettuto sulle origini dei campi di concentramento, partendo da quelli americani delle riserve indiane a quelli sudafricani delle prime ghettizzazione etniche per passare a quelli sovietici già creati ad inizio novecento nelle isole del mar Baltico, ma di cui si sapeva pochissimo almeno fino agli anni ’90, prima del crollo del muro di Berlino e l’apertura degli archivi dell’ex Urss.

La professoressa Monica Pastorino, che ha organizzato l’iniziativa insieme alla casa editrice Sei e all’agenzia Keope di Genova, precisa che “oggi più che mai è importante la didattica della Shoah e più in generale dei totalitarismi affinché i giovani prendano coscienza delle discriminazioni e delle condizioni politiche,economiche e sociali che le hanno rese possibili e perché non si ceda, come sostiene Liliana Segre, all’ indifferenza anche nelle vicende presenti”.

Gli studenti del Calasanzio hanno posto varie domande di chiarimento al professore e molti di loro parteciperanno a concorsi regionali e locali relativi ai temi della deportazione e della resistenza con la collaborazione di Aned ed Anpi.