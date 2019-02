Regione. Una rappresentanza di gilet gialli, provenienti da tutta Italia, si è unita alla protesta in terra francese. E, tra questi, era presente anche una delegazione ligure, che ha preso parte alla recente manifestazione svoltasi a Nizza.

“Nella giornata di venerdì, a Sanremo – hanno spiegato dalla delegazione ligure, – ci eravamo incontrati concordando un inizio di collaborazione. In questi incontri si è stabilita la disponibilità ad aggregarci nella lotta insieme a loro sia in territorio italiano che francese”.

Foto 3 di 3





“In questo contesto, sabato, i francesi che dovevano entrare in territorio italiano sono stati però bloccati a Ventimiglia. Ciò non fermerà la volontà di portare i cittadini francesi a protestare anche in territorio italiano in quanto questa protesta unisce tutto il popolo europeo”.

“L’accoglienza dei francesi nei nostri riguardi è stata eccezionale con cori per tutta la durata della manifestazione a favore dell’Italia. ‘Italiani nostri fratelli. Viva L’Italia’, intonando anche l’inno di Mameli”, hanno concluso.