Fratelli d’Italia, il vice commissario Tixi a Celle Ligure per definire le possibili alleanze

Celle Ligure. Il vice Commissario di Fratelli d’Italia delegato al levante, Enrica Tixi, è “in missione” anche a Celle Ligure per definire per le possibili alleanze in vista delle elezioni amministrative.

“Il Comune di Celle Ligure è una grande sfida per Fratelli d’Italia, ma siamo pronti ad affrontarla”, spiega.

“Sarebbe mio desiderio che grazie a Fratelli d’Italia Celle Ligure potesse tornare allo splendore che raggiunse negli anni ’90”.