Fondi Psr, il sindaco di Albenga: “Ora superiamo le divisioni e lavoriamo tutti insieme per ottenere le risorse”

Albenga. “La notizia dell’aumento dei fondi è sicuramente positiva. Sono soddisfatto del fatto che finalmente si sia compreso che se vi erano dei fondi per incrementare la misura questi dovessero essere integrati al più presto”. Così il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano in merito all’incremento dei fondi stanziati sul Psr per gli interventi di messa in sicurezza idraulica.

“Diversamente, non vi sarebbe stato un riferimento economico per predisporre lo stralcio progettuale con il rischio dell’esclusione della domanda di finanziamento in quanto superiore alla cifra disponibile. L’amministrazione, come unica squadra insieme alle associazioni di categoria, che ringrazio per la disponibilità e la coesione, e gli abitanti e titolari di aziende della zona, sta da tempo lavorando per predisporre gli atti per ottenere quanto meno il finanziamento di un lotto funzionale alla messa in sicurezza della zona”.

“Adesso lavoriamo tutti insieme, senza assurde divisioni, per ottenere dalla Regione le risorse che garantirebbero un ottimo risultato per la città”, conclude il primo cittadino.