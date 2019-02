Savona. Come previsto dal “protocollo neve”, sulla A6 Torino-Savona è stato attivato il filtraggio dinamico temporaneo dei mezzi pesanti tra Ceva e il Bivio A6/A10 a Savona in entrambe le direzioni. Al momento tutti i camion in arrivo al casello di Savona (anche da Ventimiglia e Genova) vengono fermati dalla polizia stradale che lascia proseguire solo i mezzi che non viaggiano appunto verso Torino.

Ma proprio a causa del filtraggio dinamico dei mezzi pesanti attivo sulla A6, al casello di Savona si stanno registrando alcuni disagi dovuti alla massiccia presenza di tir fermi in sosta nell’autoparco di Zinola.

Foto 3 di 3





Come succede tutti i fine settimana, l’area di sosta risulta già al colmo della capienza, e quindi i mezzi pesanti devono arrangiarsi “inventando” parcheggi di fortuna che riducono gli spazi di manovra all’interno dello svincolo autostradale savonese.