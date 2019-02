Fionda di Legno, conto alla rovescia per l’annuncio del vincitore 2019

Albenga. Venerdì mattina alle 11 i Fieui di Caruggi di Albenga sveleranno il nome del vincitore del Premio Fionda 2019.

La conferenza stampa avrà luogo nella Sala degli Stucchi del Palazzo Comunale in piazza San Michele ed è aperta a tutti. Sarà presente il sindaco Giogio Cangiano e, come nello stile dei Fieui, non mancherà qualche ospite a sorpresa e un simpatico aperitivo.

Ancora top secret il nome del premiato, anche se si parla di una “fionda meditata e coraggiosa”. La cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento avverrà la sera di venerdì 22 marzo al Teatro Ambra, sold out ormai da tempo. Antonio Ricci consegnerà l’artistica fionda, realizzata ancora una volta dall’intagliatore Andrea Zanini, durante una cerimonia-spettacolo condotta da Mario Mesiano.

Sabato 2 marzo alle ci sarà una suggestiva anteprima “Aspettando la fionda …” con il concerto di Aldo Ascolese nella chiesa sconsacrata di San Lorenzo in piazza Rossi ad Albenga. Il pomeriggio sarà dedicato a Fabrizio De André nel ventennale della sua scomparsa.

Restano ancora pochi posti a disposizione prenotabili con una offerta totalmente devoluta in beneficenza presso il caffè “Ai Giardinetti” di piazza del Popolo ad Albenga.