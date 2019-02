Finale, volontari al lavoro per ripulire le spiagge dalla plastica

Finale Ligure. “Cambiare si può!!! Liberiamo Finale Ligure dalla plastica”. E’ il titolo dell’iniziativa che si terrà domenica prossima per la pulizia del litorale finalese, dalle ore 10 alle ore 12:00.

Una pulizia volontaria, nata da un semplice post su Facebook, organizzata e diffusa da Daniele Corti, Diego Salvi, Carlo Lovisolo e Maurizio Barbero: “Noi da un semplice post abbiamo deciso di farlo diventare una vera e propria occasione per prendere coscienza di ciò che sta accadendo. Bene è arrivato il momento di metterti in gioco!”.

“Vieni ad aiutarci a pulire il nostro territorio dalle tonnellate di plastica!!!! Questo evento non vuol essere una soluzione al problema ma vuol essere un messaggio vero di sensibilizzazione a cambiare atteggiamento verso il nostro territorio ed il nostro mare”.

Buttare una carta per terra o una plastica per terra è sbagliato e noi siamo certi che un piccolo gesto può cambiare il mondo. Noi speriamo che ci sia una forte adesione perché c’è davvero bisogno di tutti…Volevamo ringraziare il WWF che fornirà a tutti i partecipanti guanti e sacchetti per la raccolta. Ora non ti resta che partecipare e condividere!”.

Il ritrovo dei partecipanti all’iniziativa si terrà alle ore 9.45 di domenica 24 febbraio in via Nicolò Saccone davanti alla caserma della finanza di Finale Ligure.