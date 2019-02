“Finale Ligure Viva”: donazione per la residenza anziani “Ruffini”

Finale Ligure. La comunità finalese, grazie alla cena di beneficenza organizzata dal movimento civico “Finale Ligure Viva” e che si è svolta al ristorante “Cucco” a San Bernardino, è riuscita a raccogliere 3.000 euro da devolversi agli ospiti della struttura per anziani “Ruffini”. L’evento, al quale hanno preso parte 150 persone, risale al 30 novembre scorso e oggi il movimento finalese, dopo aver parlato con i responsabili della residenza, ha reso noto l’utilizzo dei fondi raccolti nel corso della serata benefica.

Il contributo è servito per l’acquisto di una lavapadelle, un macchinario indispensabile per la salute dei nostri anziani per lavare e igienizzare: sarà consegnata a breve” afferma Finale Ligure Viva.

Nel corso delle passate edizioni sono state donate alla struttura finalese letti, un deambulatore con appoggio antibrachiale, una poltrona multifunzionale assistita, un alzamalati con base da pavimento e una bilancia da sollevatore.

“Sostenere la nostra comunità con fatti concreti è uno degli impegni che ci sentiamo di prendere nei confronti della nostra gente. Il nostro movimento vuole ringraziare quanti hanno contributo a sostenere la nostra residenza per anziani”.

“Una Finale più sociale, ma anche più pulita e più sicura…” conclude il movimento civico finalese.