Finale Ligure, nuova illuminazione pubblica nella frazione di Gorra

Finale Ligure. Sono 30 i nuovi punti luce installati in località Bracciale nella frazione di Gorra a Finale Ligure.

Nei giorni scorsi le maestranze comunali hanno installato le nuove armature sulla strada che collega Gorra a Borgio Verezzi. “Un azione di rinnovo che l’amministrazione voleva concretizzare già la scorsa estate e che portiamo a compimento oggi” spiega il sindaco Frascherelli.

“Un intervento che il consigliere Rosa Marilena, rappresentante della frazione, ha suggerito alla maggioranza e all’assessorato dei Lavori Pubblici e che è stato colto ed ascoltato”.

L’amministrazione Frascherelli ha già investito in impianti al led negli scorsi anni con i nuovi punti luce della passeggiata Migliorini oltre che su ogni nuova opera pubblica. Proprio nelle scorse settimane ha preso il via il bando per la manutenzione della pubblica illuminazione, primi interventi su via Brunenghi e via Dante per risolvere criticità datate, poi il passaggio ad altre zone della città.

“Oggi il Comune ha solo 2 elettricisti interni, diventa sempre più necessario un supporto esterno da ditta specializzata per sopperire alle molte necessità del territorio e per dare risposte alla cittadinanza” commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi.