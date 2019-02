Finale Ligure, incidente sulla A10: tre auto coinvolte e due feriti

Finale Ligure. Tamponamento autostradale, intorno alle 11,15, sull’A10, nel tratto che collega Finale Ligure e Orco Feglino, in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare, a rimanere coinvolte a catena sono state tre auto, probabilmente anche a causa dell’intenso traffico scaturito dallo scambio di carreggiata obbligatorio causa lavori.

Sul posto sono intervenuti i militi Pietra Soccorso e della croce bianca di Finale Ligure. A rimanere feriti, in modo lieve, sono state due persone, trasportate in via precauzionale all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A causa del sinistro, sul tratto si registrano code e rallentamenti.