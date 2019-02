Finale Ligure, gli operatori turistici incontrano i candidati sindaco

Finale Ligure. L’agenda programmatica per il turismo a Finale Ligure nei prossimi cinque anni. Questo il tema dell’incontro che si terrà mercoledì 20 febbraio, alle ore 11 e 15, presso la Sala Gallesio di Finale nel quale gli operatori turistici finalesi parleranno delle priorità per il settore turistico.

L’appuntamento, che vede l’organnizazione e il coordinamento dell’Upa – Unione Provinciale Albergatori -, sarà aperto ai candidati sindaci in corsa per le prossime elezioni comunali a Finale Ligure, il sindaco uscente Ugo Frascherelli, Massimo Gualberti per il centrodestra, Maria Gabriella Tripepi per “Finale Ligure Viva”, Tiziana Cileto “Per Finale” e Pier Paolo Cervone in campo con una lista civica.

All’incontro, che vedrà la partecipazione del presidente provinciale Upa Angelo Berlangieri, saranno presenti le associazioni di categoria del settore, albergatori e strutture ricettive, ma anche bagni marini ed altri esponenti del mondo turistico finalese.

Tanti i temi che saranno protagonisti dell’incontro, nel quale i cinque candidati sindaci ascolteranno le esigenze degli operatori: tassa di soggiorno, turismo balneare, outdoor e promozione.