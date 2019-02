Finale Ligure. Grande festa, questo pomeriggio alla residenza per anziani Ruffini di Finale Ligure, per i 102 anni di Caterina Robello, per gli amici “Santina”.

Caterina Robello è nata il 28 febbraio 1917 ed ha quindi attraversato tutto il secolo scorso. Da tre anni è ospite del Ruffini, del quale è diventata quasi la “mascotte” grazie al suo carattere allegro, arzillo e molto attivo. Ama giocare a carte, in particolare a “Scala Quaranta”. L’età non le ha fatto perdere lo spirito “agonistico”: ogni sconfitta a carte, infatti, viene mal digerita…

A festeggiarla, insieme ai suoi due figli e ai tanti nipoti, c’erano il sindaco Ugo Frascherelli, il direttore sanitario dottoressa Vassallo, il direttore amministrativo Remo Zaccaria ed i volontari dell’Avo di Finale Ligure.