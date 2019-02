Finale Ligure. Polemica a Finale Ligure tra gli operatori turistici sull’utilizzo delle risorse della tassa di soggiorno: nel mirino finisce il nuovo logo ideato per una campagna di web marketing promossa dal Comune di Finale Ligure per implementare e potenziare il brand turistico della cittadina finalese. La campagna di comunicazione è stata affidata ad una società genovese, per un costo di circa 20 mila euro.

La polemica si è consumata nel corso dell’ultima riunione del Comitato Locale per il Turismo, l’organo istituto per la gestione dei proventi della tassa di soggiorno.

Foto 2 di 2



Lo scontro si materializza nel momento della scelta del logo, che ha fatto storcere il naso agli operatori turistici.

Nel corso della riunione è stato esposto il piano di comunicazione, supportato da slides, dal nuovo logo con il pay-off nella doppia versione blu e rosso. Tuttavia sia il logo, sia il pay-off raccolgono diverse critiche: il logo è giudicato asettico e non emozionale, non adatto ad una destinazione turistica come Finale Ligure ma piuttosto ad una azienda ed inoltre che il pay-off è ritenuto poco accattivante. Alla fine la maggioranza esprime una preferenza per il colore rosso (7 voti per il rosso – 4 per il blu), anche se con riserve da parte di molti presenti.

E se la società incaricata ha annunciato che verrà prodotta a breve una bozza di brochure con la contestualizzazione del logo, in modo da poterlo analizzare inserito in un prodotto cartaceo di qualità, il marchio per la campagna di web marketing per la promozione turistica rappresenta già un primo scontro all’interno del Comitato Locale per il Turismo e non mancheranno certo le prime polemiche politiche.