Finale, infermiere cambia una lampadina e rimane folgorato

Finale Ligure. E’ stato trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure l’infermiere rimasto folgorato all’interno della struttura sanitaria per anziani non autosufficienti “Villa Azzurra” a Varigotti.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’infermiere stesse cambiando una normale lampadina, quando è stato colpito da una scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra.

L’episodio si è verificato intorno alle 18 di oggi pomeriggio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e l’automedica del 118: le condizioni dell’infermiere non sembrano gravi, tuttavia sarà trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per tutti gli accertamenti medici del caso.

Resta ancora da appurare se all’orgine dell’infortunio ci sia stata una distrazione oppure un problema a livello di impianto elettrico con una dispersione di corrente: sono in corso le verifiche e le indagini per capire le cause dell’infortunio, che poteva avere conseguenze anche più gravi.