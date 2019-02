Finale, il sindaco Frascherelli: “Aumentata la raccolta differenziata e più decoro”

Finale Ligure. I rifiuti e la pulizia della cittadina saranno tra i temi di scontro della campagna elettorale a Finale Ligure. E oggi il sindaco Ugo Frascherelli interviene dopo le polemiche aizzate da parte del consigliere di minoranza Nicola Viassolo.

“Ricordo che il porta a porta condominiale è iniziato con queste modalità precedentemente a questa giunta.Le zone in cui è stato deciso l’utilizzo dei contenitori ad accesso controllato sono quelle dei centri storici e Varigotti, appunto per salvaguardare non la raccolta differenziata ma il valore di decoro di quelle aree dove maggiore la frequentazione turistica”.

“La miriade di cassonetti che prima del nostro avvento caratterizzava Varigotti era stata voluta dall’amministrazione dove Viassolo era assessore, e noi abbiamo risolto con nuovi sistemi e modelli che hanno portato a maggior decoro e maggior raccolta differenziata”.

“Il mago Silvan dovrà prevedere, se vorrà cambiare sistema, investimenti particolarmente onerosi e risultati di raccolta particolarmente deludenti” precisa ancora il primo cittadino finalese.

“Esiste un “Piano d’ambito Regionale” che indica chiaramente la strada da seguire e se la differenziata è arrivata a dicembre 2018 al 75% è grazie all’impegno dei cittadini residenti, agli operatori commerciali e a quello dei lavoratori della Finale Ambiente”.

“Rispetto alle precedenti amministrazioni comunali le batterie di bidoni su strada sono scese considerevolmente, inutile ricordarlo a chi fa sterili polemiche. Oggi gli amministratori condominiali hanno saputo trovare soluzioni per la gestione della raccolta nelle aree di pertinenza e dove non è stato possibile si sono trovate soluzioni sempre migliorative rispetto agli anni scorsi. La raccolta differenziata è un segno di civiltà che forse la polemica politica non riconosce” conclude il sindaco Frascherelli.