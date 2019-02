Finale 2019, pronto l’annuncio di Massimo Gualberti candidato sindaco del centrodestra

Finale Ligure. Se a Pietra Ligure il nodo del candidato sindaco deve essere ancora sciolto, non così a Finale Ligure dove il centrodestra, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultim’ora, dovrebbe presentare tra pochi giorni la candidatura a sindaco dell’avvocato Massimo Gualberti, già assessore e con un passato nelle file di maggioranza e opposizione, la persona sulla quale sembra stiano convogliando in maniera definitiva tutte le forze di un centrodestra unito secondo il modello Toti.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in queste ore, Massimo Gualberti, che era già stato pronunciato da tempo, rappresenta l’unica figura sulla quale esiste una convergenza tra Forza Italia e Lega Nord: proprio il Carroccio pare orientato a rinunciare al candidato sindaco per mettere in lista almeno 4-5 esponenti che farrano parte della squadra a sostegno di Gualberti.

Sempre stando ai rumors e alle voci di queste ore, si stanno ormai definendo gli ultimi dettagli per l’annuncio ufficiale e la presentazione del candidato sindaco, con il via alla campagna elettorale del centrodestra finalese che punta alla riconquista dell’amministrazione comunale dopo la sconfitta del 2014.

Se la candidatura sarà confermata, Gualberti dovrà vedersela contro il sindaco uscente Ugo Frascherelli, la lista civica di Pier Paolo Cervone, con la candidata sindaco di “Per Finale” Tiziana Cileto (sabato la presentazione) e infine con il candidato sindaco del movimento civico “Finale Ligure Viva” che annuncerà questo venerdì nel corso di una conferenza stampa a Castelfranco.