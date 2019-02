Finale 2019, il Pd conferma l’appoggio a Frascherelli: “Fatte cose concrete, pronte tante idee per il futuro”

Finale Ligure. “Cose concrete fatte e idee per il futuro, sostegno convinto del Pd per Ugo Frascherelli sindaco”. E’ piena e senza condizioni la fiducia che il circolo finalese del Partito Democratico coordinato dal segretario Mimmo Rizzi ha intenzione di concedere al primo cittadino finalese uscente, a caccia del secondo mandato dei cittadini.

Una fiducia che non è mai venuta meno in passato e non verrà meno neanche in futuro: “Il Partito Democratico lo ha sostenuto e intende ancora farlo nelle prossime elezioni amministrative. La sua, la nostra, amministrazione ha lavorato bene, non sono state chiacchiere e promesse, ma azioni e provvedimenti concreti che hanno migliorato la città e la vita dei cittadini. Si poteva fare di più e meglio? Certo! E lo faremo nei prossimi cinque anni, ma intanto è giusto apprezzare quanto fatto e le tante opere in cantiere per gli anni a venire e non sono poche”.

I risultati, secondo il Pd, non sono mancati: “Nel settore del ‘sociale’ e nel sostegno alle famiglie, Finale è all’avanguardia per la quantità di risorse stanziate nonostante i tagli di Regione e governo, così come sull’aumento della sicurezza e la gestione di immigrati e dei richiedenti asilo umanitario, mai oggetto di problemi per i cittadini finalesi”.

“La partecipata Finale Ambiente, nonostante gli attacchi strumentali, ha assicurato pulizia e decoro della città, raggiungendo gli obiettivi da anni attesi sulla percentuale della ‘raccolta differenziata’ e aumentando l’occupazione per migliorare il servizio. Da quattro anni costantemente diminuisce la tassa sui rifiuti che rispetto al 2014 è diminuita del 20 per cento per le famiglie ed è cosa rara e da apprezzare per chi vede cosa succede in altri Comuni a noi vicini e in Italia. Sempre con Finale Ambiente è stato notevole il rinnovo del piano parcheggi, anche se altri parcheggi di prossimità dovranno essere implementati. Sono state inoltre realizzate numerose opere pubbliche (citiamo ad esempio Porta Testa a Finalborgo e piazza Ineggage a Calvisio) incluso il promesso e già avanzato rinnovo del tessuto urbanistico di Finalpia, che contiamo di poter completare”.

“Pieno sostegno è stato dato alle attività commerciali, alle attività ricettive e della balneazione, anche attraverso i ripascimenti, e le numerosissime iniziative sociali, culturali e del tempo libero. L’outdoor e le palestre di roccia sono una realtà consolidata che ha permesso l’ampliamento della stagione turistica e l’incremento delle presenze. Particolare attenzione è stata dedicata alla salvaguardia del territorio ed alla protezione dalle speculazioni urbanistiche; con la nuova amministrazione si darà vita ad un rinnovato Puc, strumento necessario anche per proseguire nel recupero e la valorizzazione dei centri storici e delle frazioni e nel sostegno alle attività produttive in un contesto territoriale gestito e controllato”.