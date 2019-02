Finale Ligure. “Impossibile dare la sufficienza a questi 5 anni di amministrazione Frascherelli e non salverei nemmeno nessuno dell’attuale giunta, che ha fallito totalmente al governo della città”. Con queste parole, davanti a quasi 200 persone, la dottoressa Tiziana Cileto ha esordito alla presentazione della sua candidatura come sindaco della lista civica “Per Finale”.

Cileto raccoglie il testimone da Simona Simonetti che è stata candidata sindaco nelle precedenti due tornate elettorali alla fine delle quali il movimento civico è sempre finito nei banchi dell’opposizione: “Abbiamo fatto 10 anni di apprendistato, oggi siamo sempre gli stessi, ma allo stesso tempo siamo rinnovati e con molta più esperienza. Oggi conosciamo benissimo la macchina amministrativa e per questo adesso siamo pronti a prendere la poltrona di sindaco, perchè gli altri candidati non solo hanno già dato ma sappiamo che non hanno saputo amministrare la cosa pubblica”.

“L’opposizione è fondamentale e quando toccherà a noi rispetteremo moltissimo la minoranza, perché senza quella in un consiglio comunale manca la democrazia” prosegue Cileto che analizza così la situazione di Finale: “La città è spaccata in due: ‘quelli di sopra’ che hanno più diritti e privilegi e ‘quelli di sotto’ che invece sono sempre ai margini perchè non dispongono né di possibilità economiche o di amicizie giuste per ottenere i propri diritti” ha proseguito Cileto.

L’approccio del candidata sindaco di Per Finale, che oggi ha presentato i punti cardine del programma e alcuni dei volti che faranno parte del progetto (per la composizione della lista – come ha ribadito lei stessa – è presto per fare tutti i nomi), è battagliero: “Bisogna ripristinare i diritti di tutti, non solo di quelli di sopra, bisogna recuperare quello che si è perso con il trasferimento della Piaggio Aero. Bisogna prendere in mano il recupero delle aeree lasciate libere dall’industria aeronautica e dalla Ghigliazza, perchè così come sono progettati non produrranno alcuna ricaduta per il finalese ‘di sotto'”.