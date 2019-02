Filippo Bertone al debutto tra i pro: anche lui al Trofeo Laigueglia 2019

Laigueglia. L’ora di Filippo Bertone tra i pro è finalmente giunta. Il Giro di Laigueglia della grande fuga di Velasco è anche stato quello della prima gara nel circus maggiore per il giovane ciclista cairese. Si tratta del primo cairese a debuttare nel ciclismo professionistico dai tempi del ciclismo eroico dell’immediato dopoguerra.

Bertone ha chiuso la gara al 58° posto, giungendo nel gruppo che ha tagliato il traguardo 4’36” dopo il vincitore. Il cairese ha preceduto alcuni atleti di spessore, come Francesco Bongiorno della Neri Sottoli – Selle Italia – KTM e Gianluca Brambilla e Davide Martinelli in maglia azzurra.

Filippo Bertone corre per la Iseo Serrature – Rime – Carnovali. Si tratta di una squadra UCI Continental, quindi riesce a tenere insieme il mondo professionistico e quello giovanile Under 23. In questo modo alcuni dei giovani più promettenti del ciclismo europeo possono prendere parte ad alcune gare insieme ai professionisti. A dirigere il team è Daniele Calosso e la squadra ha compiuto il suo debutto stagionale proprio al Laigueglia. Nella gara odierna il migliore è stato Simone Zandomeneghi, trentatreesimo.