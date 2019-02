Savona. Giovedì sera il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Ferruccio Sansa è stato ospite della Sms Cantagalletto di Savona. Il giornalista e scrittore è intervenuto sulle problematiche politiche e sociali determinate in Europa dai flussi migratori provenienti dal nord Africa.

La presenza di Sansa si inserisce nell’ambito di una iniziativa di solidarietà promossa dalla sezione Anpi di Albisola Superiore, unitamente alla Sms Cantagalletto, per sostenere l’associazione Komera Rwanda (Coraggio Rwanda) Onlus ed, in particolare, offrire sostegno finanziario al Centro di Sanità “Rugege” a Gatare in Rwanda, organizzato da medici ed operatori dell’ospedale Gaslini di Genova.

I medici e gli operatori del Gaslini si recano periodicamente in Rwanda, a titolo esclusivamente volontario e sostenendo direttamente le spese di viaggio e soggiorno, per fornire supporto organizzativo e scientifico al centro di Sanità e per promuovere la formazione del personale sanitario locale. Nel Rwanda oltre 10 bambini su 100 non arrivano ai 5 anni di vita. Il Centro di Sanità “Rugege” vuole, tra l’altro, contribuire a modificare questa realtà.