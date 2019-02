Savona. La domenica di campionato testé trascorsa ha visto un motivo di grande soddisfazione per l’intera Fbc Veloce 1910.

Non ci si riferisce al risultato del big match della compagine granata con l’insidioso Camporosso (terminato a reti bianche, ma che ha comunque permesso ai velociani di mantenere la testa della classifica), ma all’esordio in prima squadra del giovane attaccante Luigi Castangia.

Nel corso dell’incontro, a quindici minuti dal fischio finale, mister Mario Gerundo ha buttato nella mischia il diciassettenne centravanti della formazione Juniores, che già da qualche tempo era aggregato stabilmente alla prima squadra al pari di altri atleti.

Nonostante la giovane età, Luigi non si è in alcun modo fatto intimorire dai rudi difensori del Camporosso ed è stato autore di una prova davvero gagliarda, sacrificandosi per i compagni ed aiutando la squadra a non farsi schiacciare nei minuti finali.

Oltre alla soddisfazione del diretto interessato, dei propri famigliari e dei compagni della Juniores, è giunto anche l’apprezzamento dei mister Rino Ceraolo e Fabio Musso, i quali due anni or sono hanno sposato la causa granata e si sono messi alla guida dapprima della leva 2001 (che ha visto il rientro di tanti ragazzi che avevano mosso i primi passi calcistici proprio alla Fbc Veloce 1910), quindi, da quest’anno, a quella della Juniores, che tanto sta ben figurando nel campionato provinciale.

Parimenti soddisfatti il presidente dei velociani, Bertrand Viti, ed il presidente del settore giovanile, Francesco Sanguineti, i quali, unitamente a tutti i consiglieri ed ai collaboratori tecnici, vedono ulteriormente premiati gli sforzi profusi in questi anni all’interno del proprio settore giovanile.