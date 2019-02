Esordienti, quarta prova regionale: Amatori Savona, Idea Sport e Doria Loano non deludono

Savona. Erano tredici i podi più alti in palio nello scorso fine settimana per la quarta prova regionale per le categorie Esordienti A e B, disputata nell’accogliente piscina di Imperia con la novità della staffetta 4×50 farfalla.

In gara i migliori Esordienti A e B del ponente ligure. Una bella sfida che ha visto attesi protagonisti in rappresentanza di Amatori Nuoto Savona, Idea Sport e Doria Loano su tutti.

La manifestazione è iniziata con i 400 stile libero Esordienti A dove Filippo Sala (Idea Sport) ha avuto la meglio su Andrea Zanini (Amatori) per 2 centesimi di secondo. Più staccati Pietro De Andreis, Francesco Rossi e Carlo Ciarlo.

Nell’altra gara di mezzofondo, per le femmine, vittoria senza rivali per Sofie Alberti (Idea Sport). Al posto d’onore Chiara Guarisco (Doria Loano), terza Valentina Martino (Amatori).

Nei 100 farfalla femminili ancora un trionfo per l’Idea Sport del tecnico Renato Marchelli, con Gaia Alberti prima classificata davanti alle compagne di colore Nicole Imbesi ed Anna Balbis. Tra le migliori anche Giorgia Cerruti (Amatori).

Successo per il Doria Loano nei 100 rana Esordienti con il tredicenne Lorenzo Silvi che ha la meglio nel finale su Daniel Alfonso (Nuoto Liguria) e Luigi Soldati (Doria Loano).

Letizia Giusto è la protagonista dei 100 rana femminili A per i colori del Nuoto Liguria con Anna Magliano e Letizia Vulpetti (Amatori) a completare il podio di una delle gare più belle e combattute.

Gaia Alberti (Idea Sport) si aggiudica anche i 50 stile libero femminili B. Seconda piazza per Chiara Ballarini (Nuoto Liguria), terza per Lidia Schiappacasse (Amatori).

In campo maschile l’Amatori piazza ai primi quattro posti i promettenti Giuseppe Serafini, Matteo Allegretti, Davide Marocchi ed Edoardo Bolla.

Ancora un successo per gli atleti guidati da Diego Giacchino nei 200 dorso maschili con Carlo Ciarlo. L’atleta dell’Amatori ha la meglio sull’ingauno Filippo Sala e su Luca Sanfratello.

Nei 200 dorso femminili Letizia Vulpetti (Amatori) primeggia davanti a Sofie Alberti ed Anna Magliano.

Nei 200 rana femminili B la favorita Anna Balbis (Idea Sport) è la prima classificata; al secondo posto Nicole Imbesi (Idea Sport) e al terzo Chiara Ballarini (Nuoto Liguria).

Grande prova di Giuseppe Serafini nei 200 rana. L’atleta allenato da Marco Gaggero, grazie ai notevoli progressi, vince in 3’15″00. Alle sue spalle Artur Verdes (Doria Loano) e Luca Salvaterra (Amatori).

Nei 100 farfalla maschili A si impone Pietro De Andreis (Idea Sport) davanti a Lorenzo Silvi (Doria Loano) ed Andrea Zanini (Amatori).

Da applausi il finale dei 100 farfalla Esordienti B che ha visto protagoniste Chiara Guarisco (Doria Loano), Rebecca Luongo (Imperia) e Cecilia Stablum (Doria Loano).

Gran finale con la staffetta 4×50 farfalla maschili Esordienti B che ha visto l’Amatori trionfare davanti a Doria Loano e Idea Sport.