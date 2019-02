Enpa sotto tiro: auto vandalizzata per la terza volta in poche settimane

Alassio. Forse ha qualche problema personale con l’Enpa, o forse in generale non gradisce gli animalisti. Quale che sia la ragione, un ignoto malintenzionato ha platealmente “dichiarato” guerra alla Protezione Animali. O meglio, alla sua auto.

A raccontare l’incredibile vicenda è proprio l’Enpa savonese: “C’è qualcuno che si diverte a bucare le gomme della Panda bianca (usata) che usiamo per recuperare gli animali selvatici in difficoltà nell’albenganese – raccontano – L’auto con il nostro logo, parcheggiata sulle alture di Alassio, è stata oggetto per la terza volta in poche settimane delle attenzioni di un malintenzionato, che ha nuovamente bucato le gomme, manifestando quindi la sua palese ostilità verso le attività dell’associazione”.

Con questa auto i volontari hanno recuperato nel 2018 in zona 748 soggetti feriti, malati ed in difficoltà (2.452 in tutta la provincia) e percorso quasi 25.000 chilometri per recuperarli: “Purtroppo – spiegano dall’Enpa – ben pochi segnalanti accettano di portarci in sede l’animale trovato ed i volontari sono quindi costretti ad andarlo a prendere, oltre poi a prendersene cura ed accudirli fino alla liberazione se guarisce completamente”.

Un danno non da poco per una onlus privata che, ricordano gli animalisti, “malgrado il nome di ente nazionale, non ha nulla a che fare con lo Stato, da cui non ha mai ricevuto un centesimo. L’associazione usufruisce solo di un limitato contributo della Regione Liguria (e quello dell’anno scorso tarda ad arrivare) che copre purtroppo solo una parte delle notevoli spese sostenute; ed a queste andranno quindi aggiunte quelle per la sostituzione dei pneumatici rovinati”.