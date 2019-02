Finale Ligure. “Il grande interesse suscitato dalla nostra proposta di un nuovo ponte per migliorare il transito al Borgo ha reso necessario un approfondimento sul tema. E’ nostra intenzione sviluppare uno studio di fattibilità per l’installazione di un ponte Bailey a due corsie, tipo l’attuale ponte di Ferro”. Sono le parole del candidato sindaco di Finale Ligure Viva Maria Gabriella Tripepi, che presenta le prime linee guida del suo programma per Finalborgo.

“Tra noi lo chiamiamo ‘Ponte Cucco’ in quanto è nato da una idea e dall’impegno del nostro consigliere comunale Sergio Colombo, ricordando suo padre Giovanni, nome di battaglia appunto ‘Cucco’, figura di spicco della Resistenza finalese” aggiunge Maria Gabriella Tripepi.

“La posizione più idonea, dopo diversi incontri con funzionari della Regione e tecnici della Provincia, è risultata all’inizio di via Dante, dove il torrente Aquila è già convogliato col Pora. Tutto ciò permetterebbe un collegamento tra la strada provinciale 490 e via Dante in entrambi i sensi di marcia” spiega ancora il candidato sindaco di “Finale Ligure Viva”.

“Questo agevolerebbe in maniera drastica il flusso veicolare in piazza della stazione, dai cosiddetti ‘4 Canti’ e l’innesto tra la via Aurelia e via Brunenghi. Si permetterebbe, dunque, il transito dei mezzi pesanti attualmente non possibile sul Ponte di Ferro, che risale ormai alla prima amministrazione Migliorini con gli ovvi e naturali problemi di sicurezza che ha una struttura così vetusta e fortemente utilizzata”.

“Un ulteriore vantaggio è quello economico, considerato che il ponte potrebbe essere preso a noleggio, con una forte riduzione dei costi, in attesa della sistemazione della viabilità definitiva e delle aree Piaggio; fatto certamente di non rapida definizione. Il nuovo ponte a Finalborgo rappresenta una soluzione rapida ed economica e si può fare subito” aggiunge Tripepi che conclude: “Questo il nostro impegno concreto per attuare soluzioni fattibili nel breve periodo, per risolvere problemi annosi e con un’idea precisa sul futuro della nostra amata cittadina.