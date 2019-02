Elezioni Finale, De Sciora stuzzica Gualberti: “Antepone l’interesse dai partiti ai finalesi”

Finale Ligure. La campagna elettorale a Finale continua a scaldarsi. Dopo le prime schermaglie tra i candidati già scesi in campo, Tiziana Cileto di “Per Finale” e il candidato del centrodestra Massimo Gualberti, interviene per una riflessione anche Franco De Sciora, ex amministratore e possibile candidato della lista del sindaco uscente Ugo Frascherelli.

“Ho notato che Massimo Gualcenti specifica spesso che lui è di destra e non di sinistra. Credo si fosse già capito benissimo dal suo manifesto dal quale si capisce la sua strategia: anteporre l’interesse dei partiti nazionali a quello dei finalesi” osserva De Sciora.

“Se la campagna elettorale la iniziamo così, secondo me, non va bene. Credo che si dovrebbe parlare di quelle che sono le esigenze dei finalesi. Quello che interessa a me sono programmi reali, fattibili e rivolti verso i cittadini. Non slogan che si ispirano ai partiti nazionali e basta” conclude l’ex amministratore finalese.