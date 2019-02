Ecco il video sul presidente Sandro Pertini realizzato dagli studenti del Liceo Chiabrera

Savona. Il progetto studentesco “WSavonaInArte”, del Liceo “G. Chiabrera” di Savona presenta al pubblico un breve documentario dedicato ad una delle principali figure della storia italiana del ‘900: il presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Il documentario è il punto di arrivo di un lungo progetto portato avanti per diversi mesi allo scopo di presentare, in maniera efficace, la figura del presidente più amato dagli italiani in pochi minuti di video.

Le riprese si sono svolte presso la casa natale di Pertini, a Stella, si sono svolte lo scorso 22 dicembre, ed hanno visto la partecipazione del Comune di Stella (che ha onorato l’iniziativa del proprio patrocinio) e dell’associazione Sandro Pertini, oltre che del nutrito gruppo di studenti che partecipano all’ormai triennale progetto WSavonaInArte.

La registrazione delle clips è durata oltre 4 ore, seguite da ulteriori 13 ore di montaggio, editing e rifiniture. Il documentario è disponibile dal 15 febbraio sul canale YouTube del progetto (“WSavonaInArte”).

L’intenzione è quella che il video raggiunga, visto l’argomento, le “alte sfere” a livello nazionale. Il progetto WSavonaInArte invita tutti i cittadini a visualizzare il video ed a condividerlo, per far sì che la memoria di Sandro Pertini arrivi a tutti in una maniera moderna, che ci avvicini di più ai valori da lui incarnati.