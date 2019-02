Ecco “Grattacieli di carta”, il nuovo disco della band savonese dei Dagma Sogna

Savona. Esce oggi, 28 febbraio, “Grattacieli di carta”, il nuovo EP della band savonese Dagma Sogna per Areasonica Records, così come i precedenti titoli “Tratti di matita” (del 2018) e “Frammenti di identità” (del 2016). Il disco è disponibile in tutti gli store digitali ed in copia fisica.

Il nuovo lavoro della band presenta un cambio di formazione e accanto ai due componenti fondatori Daniele Ferro (chitarre) e Davide “Dave” Garbarino (tastiere) sono oggi presenti il cantante Davide Crisafulli, il batterista Marco Babboni ed il rientrato Matteo Marsella al basso.

E’ già on-line su YouTube anche il video del primo singolo estratto “Cometa”, per la regia di Mirko Bertolotto, girato nella nella splendida cornice di Villa Cambiaso a Savona. E’ disponibile qui.

“Grattacieli di carta” è caratterizzato da musicalità potenti su uno sfondo sonoro che unisce le sfumature di un pop melodico e ragionato e gli accenti e le influenze di un prog rock e di un post grunge d’impatto, mai banale ma sempre sapientemente inserito all’interno del contesto cantautorale della band. Il tutto si presenta coronato dalle nuove vocalità profonde e graffianti del frontman che, oltre ad esaltare le nuove creature presenti in tracklist, conferisce un valore diverso e stilisticamente del tutto nuovo anche alle reinterpretazioni degli editi estratti dagli album precedenti.

Tra gli eventi più recenti nella storia della band c’è quello di novembre 2018, presso il teatro Govi di Genova, in occasione del celebrativo di “Viaggio senza vento” dei Timoria, quando la band ha aperto il concerto di Omar Pedrini con una versione riarrangiata di “Verso oriente” incassando le lodi del cantautore bresciano, leader storico della band; brano ora registrato ed inserito in “Grattacieli di carta”.

L’esordio live della nuova formazione con la presentazione del nuovo lavoro discografico sarà sabato 9 marzo presso il The Tube di via Famagosta a Savona; in apertura ci saranno gli Studio Nadar.