Vado Ligure. Nella 20esima giornata di Eccellenza il Vado abbatte 2-1 l’Imperia, fermando a 19 la striscia utile della squadra di Piazza d’Armi (l’ultima sconfitta in campionato risaliva infatti alla prima d’andata, 1-3 in casa col Valdivara 5Terre). A decidere l’incontro due calci piazzati e uno da fermo. Nel primo tempo doppietta di Donaggio su rigore, a inizio ripresa rete su punizione di Costantino (poi espulso nel finale per somma di ammonizioni).

Tabellino:

Vado-Imperia 2-1 (19′ “Rig” , 22′ “Rig” Donaggio – 50′ Costantini)

Vado: Illiante, Tona, Tecchiati (54′ Severi), Redaelli (77′ Bianco), Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D’Antoni, Gallo, Donaggio (64′ Oubakent).

A disp.: Balbi, Dagnino, Aurelio, Oubakent, Bianco, Cirillo, Ferrara, Severi, Briano. All. Tarabotto

Imperia: Trucco, Ambrosini (67′ Roda), Risso, Martelli (46′ Tahiri), Laera, Di Lauro, Cavallone, Giglio, Castagna (46′ Mella), Costantini, Faedo.

A disp.: Meda, Pelliccione, Tahiri, Franco, Correale, Pellegrino, Zanchi, Roda, Mella. All. Buttu

Arbitro: Dasso (Genova). Assistenti: Raimondo e Trunzo (Genova)

Note: Giornata fresca e ventosa, fondo sintetico di ultima generazione al suo secondo varo. Al 86′ espulso Costantini per somma di ammonizioni. Ammoniti: Donaggio, Illiante, Capra, Bianco (V), Ambrosini, Laera, Cavallone (I). Angoli 3-3. Recuperi 1′ e 5′. Spettatori 150 circa.

Cronaca:

1′ Capra dal fondo, tiro cross insidoioso. Trucco alza in calcio d’angolo.

12′ Ambrosini tenta dalla distanza, fuori misura.

16′ Giallo ad Ambrosini.

18′ Rigore per il Vado. Donaggio serve in rofondità Capra, Ambrosini lo stende. L’arbitro lo grazia.

19′ Gol Vado! Donaggio trasforma dagli undici metri. Trucco intuisce, ma la conclusione è troppo angolata e potente. 1-0.

21′ Altro rigore a favore dei locali. Azione analoga a quella presentasi due minuti prima. Questa volta Donaggio imbecca Gallo, il quale viene atterrato da Laera (ammonito).

22′ Gol Vado! Nuovamente Donaggio. Palla da una parte, portiere dall’altra.

38′ Punizione dai trenta metri di Costantini. Castagna devia involontariamente con la testa, alto.

44′ Ammonito Donaggio.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Imperia 2-0.

46′ Inizio secondo tempo. Doppio cambio nell’Imperia. Fuori Martelli e Castagna, dentro Tahiri e Mella.

48′ Subito Vado in avanti. Capra sulla sinistra per Gallo, questi mette in mezzo. Donaggio al volo a botta sicura, fuori di poco.

50′ Gol Imperia! A segno Costantini, grazie alla specialità della casa: direttamente su punizione dalla trequarti. Palla al sette, nulla da fare per Illiante. 2-1.

54′ Sostituzione Vado. Esce Tecchiati, entra Severi.

64′ Secondo cambio nelle file rossoblù. Fuori Donaggio – fra gli applausi del proprio pubblico – ed entra Oubakent.

67′ Prosegue la girandola dei cambi. Per la squadra di Buttu esce Ambrosini ed entra Roda.

70′ Oubakent supera Laera in progressione, allungandosi però il pallone e favorendo pertanto l’uscita bassa di Trucco.

77′ Giallo a Cavallone.

77′ Terza sostituzione per la squadra di Tarabotto. Esce Redaelli ed entra Bianco, ex giocatore di Empoli e Frosinone.

79′ Ancora Costantini su calcio da fermo. Illiante si distende e blocca.

84′ Ammonito Illiante per perdita di tempo.

85′ Ammoniti Capra e Costantini

86′ Imperia in dieci uomini. Secondo giallo a Costantini nell’arco di un minuto.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+3 Giallo a Bianco.

90’+5 Fischio finale: Vado-Imperia 2-1.