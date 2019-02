LIVE: RAPALLO – CAIRESE 0-1 (89′ Rizzo)

46′ Bravissimo Molinelli impegnato da Facello da fuori area

45′ cinque minuti di recupero

44′ GOOOOOOOOOL CAIRESE! Lancio di Prato per Alessi che di testa serve Saviozzi, spalle alla porta appoggia per Rizzo che in corsa da distanza ravvicinata imbuca il vantaggio

40′ Dopo un’ottima mezz’ora, la Cairese cala di attenzione e commette troppi errori in fase di finalizzazione sprecando diversi palloni

37′ Rinvio lunghissimo di Molinelli, Marchese appoggia a Bertuccelli che ci prova dalla distanza, a lato

33′ Alessi verticalizza per Facello che si libera del marcatore e tenta il tiro dalla distanza, fuori

30′ Doppio cambio Cairese: Canaparo e Figone lasciano spazio a Rizzo e Pastorino

27′ Sostituzione Rapallo, Cupini prende il posto di Rossi

26′ Punizione di Barillari dai 25 metri, Giribaldi in tuffo manda sul fondo

17′ Arriva il cambio tanto atteso dai tifosi gialloblù, Saviozzi sostituisce un Di Martino sottotono

14′ La Cairese alza il ritmo e si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del vantaggio

8′ Doppio cambio per il Rapallo Marriale e Martino escono per Marchese e Di Fraia

5′ Punizione dalla destra di Spozio direttamente in porta, Molinelli allontana con i pugni sulla respinta arriva Moretti che tituba e al momento della conclusione si vede rimpallato da Bertucceli

1′ Al via al ripresa

SECONDO TEMPO

50′ Finisce un primo tempo movimentato e dagli animi molto accesi

48′ Incursione sulla destra di Canaparo che dal fondo serve Facello, che davanti alla porta spara altissimo

47′ Primo cambio per mister Soalri, Moraglio non ce la fa, prende il suo posto Giribaldi

46′ Contropiede del Rapallo, lancio per Rossi che pressato da Prato, scarica a Marriale che dal limite spara di poco sopra la traversa

45′ Moraglio ci prova ma chiede il cambio

42′ Gioco fermo per infortunio di Moraglio che alla ricerca del pallone si scontra con Bertuccelli e Prato

40′ Punizione defilata di Rossi, che dalla destra indirizza direttamente in porta, ma Moraglio è attento e manda in angolo

34′ Lancio di Bruzzone sul secondo palo, dove Facello di testa mette in area piccola, nessun giocatore della Cairese e Garrasi allontana

32′ Entrata a piedi uniti di Marriale su Facello, ci sarebbero gli estremi per un’espulsione, ma l’arbitro Di Benedetto preferisce il giallo

25′ Occasionissima Rapallo, punizione di Michi dalla trequarti, di testa colpisce Garrasi, la traiettoria non è precisa per fortuna di Moraglio che non sarebbe mai arrivato sul pallone

22′ Bellissimo cross dalla destra di Di Martino in area, dove Paparcone intercetta ed è bravissimo ad uscire innescando il contropiede ospite, poi malamente sprecato

20′ Punizione dal vertice sinistro della Cairese, batte capitan Spozio, Facello alza di tacco e Molinelli anticipa con i pugni il colpo di testa di Alessi

19′ Partita in fase di stallo, prova a sbloccarla Rossi che in area si libera del difensore e cerca il diagonale di potenza, che non è preciso e finisce sopra la traversa

10′ Sbarra recupera palla sulla sinistra e accentra per Rossi che ci prova dal limite, Moraglio allontana con i pugni

6′ Corner dalla destra di Spozio, Doffo ci prova in rovesciata, non è preciso, la difesa allontana

5′ Punizione di Moretti dalla destra, nessuno tocca in area Bertuccelli allontana sulla linea di porta e Doffo ci prova al volo deviato in angolo.

1’ Partiti!

FORMAZIONI

RAPALLO: Molinelli, Verrini, Martino, Michi, Sbarra, Garrasi, Paparcone, Barillari, Bertucelli, Rossi, Marrale. A disp.: Cupino, Maffei, Crafa, Di Fraia, Carvalho, Caneva, Chiappe, Marchese. All. Bistazzoni

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Spozio, Prato, Figone, Facello, Di Martino, Alessi, Canaparo. A disp.: Giribaldi, Cavallone, De Matteis, Olivieri, Rizzo, Monni, Pastorino, Realini, Saviozzi. All. Solari

ARBITRO: Federico Di Bendetto di Novi Ligure

ASSISTENTI 1: Nicolò Pasquini di Genova

ASSISTENTI 2: Simone Mino di La Spezia

Rapallo – Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi la Cairese proverà a rialzare subito la testa dopo il passo falso con l’Alassio che, pur giocando in campo neutro per impraticabilità del Brin, è valso la prima sconfitta casalinga dopo due anni e mezzo. Oggi all’Umberto Macera, però, sarà un’altra partita, in cui i gialloblù vorranno riscattarsi anche dal pari dell’andata, quando la partita finì 0 a 0, e continuare a stare in corsa per la vittoria del campionato, dato che la vetta occupata dalla Rivarolese si è allontanata di tre lunghezze. Tre punti che sarebbero fondamentali anche per il Rapallo in vista della lotta salvezza, soprattutto dopo le sconfitte consecutive con Albenga e Rivarolese. Ma oggi ad affrontare i bianconeri c’è la squadra che in trasferta ha guadagnato più punti di tutte, ben 22. Per quanto riguarda i numeri, da sottolineare anche che si scontrano uno dei migliori attacchi del campionato, 38 i gol segnati dalla Cairese, con una delle peggiori difese, ben 43 le reti subite dal Rapallo. Si attende dunque una partita ricca di gol e di divertimento.