Pietra Ligure. Buon pomeriggio e benvenuti al De Vincenzi di Pietra Ligure. Oggi ci sarà l’attesissimo match tra i biancazzurri del Pietra e i giallorossi del Finale. É una partita molto sentita che si definisce “derby” tra due formazioni praticamente appaiate in classifica che vorranno subito rimediare agli scivoloni di domenica scorsa. All’andata le due squadre si sono divise la posta in gioco pareggiando 1-1. Ad entrambe importa vincere per rimanere agganciate alla testa della classifica e per continuare a sognare.

La partita sarà diretta dal Sig. Stefano Calzolari di Albenga coadiuvato dagli assistenti: Sig. Matteo Manni e dal Sig. Marco Nardella entrambi della sezione di Genova

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

PIETRA LIGURE: 1 ALBERICO (VC) 2 CICERI 3 GAGLIOTI 4 BARACCO (C) 5 BOTTINO 6 CORCIULO 7 GAGGERO 8 BADOINO 9 BATTUELLO 10 ZUNINO 11 DECIA

Mr. Pisano avrà a disposizione in panchina: 12 PATRONE 13 ANGIRILLO 14 D’APRILE 15 MICCI 16 BONAVIA 17 AUTIERI 18 DAHMANI 19 BALLONE 20 EN NEJMY

FINALE LIGURE: 1 PORTA 2 CONTI 3 DE BENEDETTI 4 SCALIA (C) 5 MAIANO 6 GALLI 7 POLLERO 8 GHIGLIAZZA 9 VITTORI 10 GENTA 11 FERRARA

Mr. Caverzan avrà a disposizione in panchina: 12 STAVROS 14 SALATA 15 BUONOCORE 16 FINOCCHIO 17 VALLERGA 18 CONRIERI 19 GODENA 20 VALLERGA LORENZO

Spettatori: 250 persone circa

Clima: nuvoloso con vento

Calzolari di Albenga fischia l’inizio del “derby” Pietra – Finale

2′ prima occasione per il Finale con Genta però difesa pietrese ben posizionata che devia in angolo

3′ gol annullato al Finale dopo un batti e ribatti per fallo in attacco da parte degli attaccanti finalesi

6′ 1-0 Finale. Grandissima cavalcata di Luca Ferrara che con uno sprint pazzesco semina la difesa pietrese e insacca la palla per il vantaggio finalese

9′ angolo insidioso del Pietra ma uscita sicura di Porta in presa sicura

12′ Vittori stoppa la palla e calcia al volo il pallone che finisce di poco al di sopra alla traversa

16′ infortunio grave a Gaggero. Intervento dei sanitari dell’ambulanza.

19′ sostituzione obbligata per il Pietra per infortunio di Gaggero al suo posto Autieri

24′ Finale sempre in vantaggio 1-0 molto più concreto nelle azioni pericolose

28′ Vittori spreca il raddoppio allungandosi troppo la palla poi parata da Alberico in uscita

33′ Ferrara recupera una palla ad un difensore crossa in mezzo ma Alberico esce prontamente a protezione della sua porta

35′ primo ammonito della gara Conti del Finale per trattenuta di maglia su giocatore pietrese

40′ Finale sempre in vantaggio 1-0

41′ timido tentativo del Pietra di impensierire il Finale ma pallone alto sopra la traversa

43′ calcio di punizione di Genta ma pallone troppo sul portiere

1 minuto di recupero

45′ 1-1 Pietra. Difesa finalese rinvia il pallone che carambola sul piede di Badoino che insacca per il pareggio

46′ fine primo tempo. 1-1

Inizio del secondo tempo.

1′ Porta in uscita calcia via la palla prima dell’arrivo degli attaccanti biancoazzurri

4′ copione del primo tempo Finale in pressing e Pietra a proteggere il pareggio

7′ ammonito Corciulo per fallo irruento su Genta

8′ primo cambio Finale: Esce Pollero entra Conrieri

10′ Pietra crede nel vantaggio creando occasioni importanti

12′ le 2 squadre sono senza idee in questo momento infatti pallone è nelle zone centrali del campo

14′ ci prova capitan Baracco dalla distanza ottenendo un angolo.

16′ ammonito Gaglioti su atterramento di Ferrara che se ne stava scappando sulla fascia destra

21′ seconda sostituzione Finale: esce Conti entra Vallerga

23′ Vallerga appena entrato ha un occasione ma preferisce crossare ma nessun compagno è pronto a ribattere in porta

26′ ammonito Battuello per fallo irruento su Galli

31′ seconda sostituzione Pietra: esce Battuello entra En Nejmy

35′ partita ferma sempre sull’1-1

37′ bellissima triangolazione Scalia Vittori pallone arriva a Vallerga che calcia sopra la traversa

43′ finale concitato per entrambe le squadre

4 minuti di recupero

45′ ammonito Conrieri per fallo su En Nejmy

49′ fine della partita. Risultato finale 1-1

Pietra Ligure strappa un pareggio proprio al 45′ del primo tempo grazie a una carambola fortuna. Finale nel primo tempo spreca l’impossibile, Pietra lo punisce. Risultato che non serve a nessuno Finale sale a 31 e Pietra a 30. Brutto infortunio per Gaggero costretto a uscire. Da segnalare un gesto di stizza di Pisano verso i tifosi finalesi.

Scappano via in classifica il Vado che con 2 reti a 1 vince lo scontro diretto con l’Imperia e sale a quota 35 portandosi a -1 proprio dai ragazzi di Buttu. Da segnalare la sconfitta della Cairese ad Albisola contro l’Alassio con gol di Sassari, questo risultato premia il Genova Calcio che con la vittoria 2-0 sul Molassano si porta momentaneamente il testa alla classifica con 39 punti ( aspettando il risultato finale di Rivarolese e Rapallo) superando proprio la Cairese. Nelle zone basse della classifica dobbiamo segnalare la continua risalita dell’Alassio che ora è decima a quota 24 agganciando il Busalla e ha staccato l’Albenga di 3 lunghezze che oggi ha strappato 1 punto alla Sammargheritese.