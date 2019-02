LIVE: MOLASSANA – CAIRESE 0-2 (24′ Alessi, 37′ Figone)

37′ RADDOPPIO CAIRESE! Rimessa laterale di Magnani in area, dove Facello spizzica per Figone che di testa imuca il bis gialloblu

35′ Cavallone verticalizza sulla destra per Pastorino che dal fondo crossa nel cuore dell’area, dove ci prova Doffo al volo, conclusione rimpallata, la sfera finisce ad Alessi che spara sopra la traversa

30′ Lancio lunghissimo per Falsini che colpisce di testa, Moraglio blocca in due tempi

24′ GOOOOOL CAIRESE! Lancio perfetto di Cavallone dalla destra in area, dove centralmente Alessi colpisce di testa e angola alla destra di Gianrossi

18′ Corner dall destra di Magnani, per Cavallone che dalla distanza tenta il tiro deviato con il tacco da Doffo, che non è preciso e spedisce fuori

15′ Molassana in avanti con Keita che dalla sinistra crossa per Falsini che ti testa manda sul fondo

10′ Nessuna azione da segnalare, Cairese più aggressiva, ma beffata più volte dal forte vento

1’ Partiti!

FORMAZIONI

MOLASSANA: Gianrossi, Mancini, Censini, Cuman, Beninati, Vagge, Rapetti, Vario, Falsini, Minutoli, Keita. A disp.: Mangolini, Alagona, Cocurullo, Costa, Giacopetti, Lizzi, Diop, Romei, Magalotti. All. Scala

CAIRESE: Moraglio, Cavallone, Moretti, Doffo, Facello, Di Leo, Figone, Piana, Magnani, Alessi, Pastorino. A disp.: Giribaldi, Bruzzone, De Matteis, Prato, Spozio, Olivieri, Rizzo, Canaparo, Saviozzi. All. Solari

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi seguiremo in diretta live il match: Molassana – Cairese. Dopo la grande vittoria con il Genova Calcio, alla squadra di Solari spetta un’altra ostica trasferta al Mario Boero, dove i genovesi hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big di questo campionato. Proprio tra le mura amiche, infatti, hanno conquistato ben 12 dei loro 17 punti in classifica, di cui 8 con Genova Calcio (2-0), Finale (1-0), Vado (1-1)e Pietra Ligure (1-1). Il Molassana, inoltre, arriva da due risultati utili consecutivi e oggi si trova ad affrontare una Cairese che vuole riconfermarsi al vertice e riscattarsi dall’1 a 1 dell’andata. I gialloblù hanno dimostrato, però, più volte di soffrire contro le cosiddette “piccole” del campionato, anche se in trasferta hanno collezionato più punti di tutte le altre squadre, cioè 19. La Cairese, dunque, è pronta a mantenere la vetta e il Molassana deciso a conquistare punti fondamentali per la salvezza. Buon divertimento!