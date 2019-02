Finale Ligure.

Buon pomeriggio a tutti. Siamo al Felice Borel di Finale Ligure per seguire la partita casalinga dei giallorossi di Caverzan contro la Rivarolese. Gli avvoltoi si presentano da capolista insieme alla Cairese a quota 34 punti, a -4 c’è proprio il Finale che vorrà vendicare la sconfitta pesantissima della partita di andata dove i finalesi erano usciti dal campo con il risultato di 3-0. Poi la società finalese fece ricorso per avere la partita vinta a tavolino per una presunta irregolarità sui cambi della Rivarolese dove invece che cinque cambi ne fece sei. Tutto è finito nelle mani del giudice sportivo per visualizzare il reclamo e per decidere l’omologazione del risultato. Dopo settimane proprio il giudice sportivo ha deciso di confermare il risultato per 3-0 per la Rivarolese. Dopo questa decisione la società Finale ha rinunciato di proseguire in questa cosa accettando la decisione e andando avanti per continuare la lotta alle prime posizioni.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: 1 PORTA (C) 2 DE BENEDETTI 3 CONRIERI 4 GALLI 5 MAIANO 6 MASSA 7 SALZONE 8 FERRARA 9 VITTORI 10 GENTA 11 VALLERGA LORRNZO

Mr. Caverzan avrà a disposizione in panchina: 12 STAVROS 13 SCALIA 14 SALATA 15 CONTI 16 GHIGLIAZZA 17 FINOCCHIO 18 VALLERGA GIOVANNI 19 GODENA 20 FIORE

RIVAROLESE: 1 BASSO 5 DONATO 6 NAPELLO 9 MURA 11 ROMEI 17 OLIVIERO 19 CIMINELLI 21 YMERI 33 AUGIMERI 46 GAMBARELLI 93 DE PERIIS

Mr. Fresia avrà a disposizione in panchina: 12 SCHEPIS 4 MALATESTA 8 SANGIULIANO 10 MACAGNO 23 UNGARO 29 CARTOSIO 30 MANCA 88 ERANIO 90 ODDONE

La partita sarà diretta dal Sig. Federico Di Benedetto di Novi Ligure coadiuvato dal Sig. Leonardo Rossini della sez. di Genova e dal Sig. Simone Colella della sez. di Imperia