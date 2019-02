Finale Ligure.

Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti al Felice Borel di Finale. Oggi seguiremo la partita casalinga dei giallorossi che oggi ospitano la vice capolista Genova Calcio. Partita molto importante per entrambe, finalesi a caccia dei 3 punti che mancano da 3 giornate invece i genovesi cercano la vittoria per confermarsi l’antagonista principale della Rivarolese. L’andata finì in un pareggio 2-2 con gol per i genovesi di Ilardo e De Martini e invece per i finalesi doppietta di Vittori. La partita sarà diretta dal Sig. Mattia Mirri di Savona coadiuvato dal Sig. Stefano Baldissin (Novi Ligure) Giacomo Zanin (Savona).

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: 1 PORTA 2 CONTI 3 MASSA 4 SCALIA 5 DE BENEDETTI 6 GALLI 7 POLLERO 8 GHIGLIAZZA 9 VITTORI 10 GENTA 11 FERRARA

Mr. Caverzan avrà a disposizione in panchina: 12 STAVROS 13 SCARRONE 14 SALATA 15 CONRIERI 16 FINOCCHIO 17 VALLERGA GIOVANNI 18 SALZONE 19 BUONOCORE 20 BOZZO

GENOVA CALCIO: 1 DONDERO 2 RASO 3 COSTA 4 GIAMBARRESI 5 RITTORI 6 DOTTO 7 LAZZARI 8 MASSARA 9 PICCARRETTA 10 ILARDO 11 DE MARTINI

Mr. Balbonivavrà a disposizione in panchina: 12 CALIZZARRO 13 RIGGIO 14 FAVORITO 15 LIGUORI 16 FORTE 17 CAMOIRANO 18 DONDERO M. 19 MORABITO 20 VERARDO

Spettatori:

Clima: Tempo soleggiato

Mirri di Savona fischia l’inizio della partita

2′ partita iniziata da pochi minuti ma squadre già molto aggressive, la posta in gioco è alta

5′ le squadre si stanno studiando per cercare di scardinare la difesa avversaria

8′ ci prova Ferrara dal limite dell’area servito da Scalia ma pallone ribattuta dalla difesa genovese

11′ partita molto vivace in questi 11 minuti

15′ partita ancora ferma sullo 0-0. Per il momento bella partita molto combattuta

17′ ci prova De Martini ma una perfetta chiusura di Conti evita grattacapi a Porta

18′ pallone che arriva a Dotto checalcia a colpo sicuro ma pallone centrale ben parata da Porta

20′ comtropiede finalese con Vittori ma pallone catturato dai genovesi

23′ momenti di nervosismo in campo tra Ferrara e un giocatore del Genova Calcio

25′ calcio di punizione per i biancorossi. Tiro violentissimo che becca in faccia Ghigliazza che cade tramortito dalla botta. Sanitari in campo, giocatore dopo pochi secondi si rialza.

30′ bel colpo di testa di Massara che gira verso la porta ma in tuffo Porta mette in angolo

34′ risultato parziale sempre fermo sullo 0-0

35′ bellissima triangolazione finalese dove la palla arriva a Ferrara che serve Genta che calcia a botta sicura poco alto sopra la porta di Dondero

37′ palla persa a centrocampo da Ghigliazza genovesi ci provano con Ilardo ma Porta esce in anticipo e devia la palla in angolo. Sul successivo angolo ancora brivido per i giallorossi ma pallone alto di poco sopra la traversa

43′ partita piacevole e risultato ancora in bilico fino alla fine

1 minuto direcupero

46′ fine primo tempo. Risultao parziale 0-0

Inizio del secondo tempo

1′ doppia sostituzione Finale: escono Galli e Pollero entrano Salzone e Buonocore

2′ ennesima palla persa da Ghigliazza pallone arriva a un giocatore genovese che calcia a botta sicura sotto l’incrocio ma Porta con un colpo di reni riesce a deviare evitando anche calcio d’angolo

5′ ci prova Scalia a impensierire Dondero ma calcia debolmente

8′ bel dribbling di Genta che calcia pallone che termina di poco a lato

12′ ammonito Massara per fallo su Ferrara. Animi che si stanno surriscaldamento sugli spaltri tra tifosi avversari

16′ sostituzione Genova Calcio: esce Ilardo entra Riggio

18′ ammonito Buonocore per fallo su Massara. Calcio di punizione di Gianbarresi che calcia centralmente su Porta

22′ Sostituzione Finale: esce Ghigliazza entra Conrieri

24′ occasione per il Finale con Buonocore che colpisce di testa pallone finiscr poco sopra alla traversa

27′ espulso Buonocore per doppia ammonizione. Fallaccio in ritardo su Riggio . Sanitari in campo. Giocatore obbligato a uscire per infortunio

30′ sostituzione Genova Calcio: esce Riggio per infortunio entra Favorito al suo posto

33′ risultato parziale sempre fermo sullo sullo 0-0

34′ sostituzione Genova Calcio: esce Lazzari entra Camoirano

35′ 10 minuti dalla fine tutto é ancora possibile

37′ sostituzione Genova Calcio: esce Piccarretta entra Morabito

40′ brivido per il Finale: Camoirano tutto solo davanti a Porta non riesce a devideviare in porta

5 minuti di recupero

45′ ammonito Genta per tocco di braccio

47′ bella azione finalese ma Vittori non riesce ad arrivare in scivolata per la deviazione vincente. Poi fermato tutto per fuorigioco

48′ Vittori si mangia il gol della vittoria sparando il pallone sopra la traversa

50′ fine della partita. Risultato finale 0-0