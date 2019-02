LIVE: CAIRESE – SAMMARGHERITESE 0-1 (11′ Mortola)

22′ Rischio autorete per la Cairese, con Prato che devia a pochi centimetri dalla porta il cross dalla destra di Calvo, per ora l’uomo più pericoloso degli orange, che più volte in velocità supera la retroguardia gialloblù

20′ Partita in fase di stallo, flebile reazione della Cairese, pallone che staziona per lo più a centrocampo

11′ GOOOOOL SAMMARGHERITESE! Cross dalla destra di Cilia, batti e ribatti in area, Mortola a due passi batte l’incolpevole Giribaldi

6′ Dormita generale della difesa gialloblù, Cesaretti serve in area filtrante Calvo che davanti alla porta manda fuori un rigore in movimento

4′ Lancio per Canaparo, pescato in fuorigioco

3′ Subito ammonito il centrale difensivo Fabio Prato per fallo da ultimo uomo ai danni di Calvo

1′ Partiti!

Prima del fischio d’inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dell’ex capitano Carlo Ferraro e del tifoso gialloblù Mauro Amendola

FORMAZIONI

CAIRESE: Giribaldi, Bruzzone, Moretti, Doffo, Spozio, Prato, Canaparo, Facello, Di Martino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Moraglio, Cavallone, De Matteis, Olivieri, Figone, Monni, Rizzo, Pastorino, Realini. All. Solari

SAMMARGHERITESE: Calori, Del Cielo, Gallio, Privino, Virzi, Mortola, Cilia, Cesaretti, Mehillaj, Masi, Calvo. A disp.: Raffo, Castellucchio, Guariniello, Bosetti, Amandolesi, Pezzi. All. Camisa

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di IVG.it, dopo un mese la Cairese può finalmente ritornare a giocare sul Cesare Brin, dove vanta un’imbattibilità di due anni e mezzo. Ad attendere i gialloblù, però, la prima squadra che è riuscita a batterli questa stagione: la Sammargheritese. Ventidue oggi i punti che separano le due formazioni, seconda la Cairese con 40 punti (come il Genova Calcio) e penultima la Sammargheritese a quota 18. Solari ha sicuramente voglia di rivalsa sugli orange e vorrebbe approfittare del big match tra Rivarolese e Imperia, che andrà in scena oggi alle 17.00. All’appello mancano però due punte di diamante della rosa cairese: Di Leo e Piana, parte invece dalla panchina Moraglio, dopo l’infortunio di domenica scorsa.