CAIRESE – ALASSIO 0-1 (45′ Sassari)

Impresa alassina che spodesta la Cairese dalla vetta della classifica con una vittoria di cuore e di grinta. Nel primo tempo numerose occasioni da ambo le parti, con i gialloblù che sprecano con Di Martino e Alessi, ma che soffrono le ripartenze dell’Alassio, pericoloso soprattutto sulla sinistra con le incursione di Di Mario, troppo egoista e poco preciso in fase di finalizzazione. Il match si sblocca all’ultimo minuto della prima frazione con la rete di Sassari su assist di Di Mario. Gol che influenza il proseguo del match. Nella ripresa, infatti, la Cairese, non nella sua giornata migliore, cerca la reazione che arriva soprattutto alla mezzora. Da segnalare l’occasionissima di Magnani che sul secondo palo raccoglie il cross di Pastorino e da pochi passi spara alto. Al 35′ le cose si fanno ancora più difficili per i gialloblù, che rimangono in 10 uomini a causa dell’espulsione di Brignone per proteste. La squadra di Solari continua a crederci e si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pari, che potrebbe arrivare in pieno recupero, quando uno scontro in area tra i due Pastorino avversari viene ignorato dall’arbitro Tortora che lascia proseguire, grandi le proteste sugli spalti e in panchina. Triplice fischio e vittoria dell’Alassio che si allontana dalla lotta salvezza dimostrando di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato. Domenica amara, invece, per la Cairese che, pur non giocando nel suo Cesare Brin, perde l’imbattibilità casalinga che durava da maggio 2016 e si vede scavalcata dal Genova Calcio e dalla Rivarolese, (in caso di vittoria o pareggio con il Rapallo).

49′ Vittoria per l’Alassio, che ferma la capolista

46′ Grandi proteste della Cairese per un rigore non concesso su atterramento di Pastorino L. da parte di Pastorino S.

45′ Quattro minuti di recupero

43′ Cairese alla ricerca disperata del pari, si riversa nella metà campo ospite, ma l’Alassio è brava a disinnescare le minacce gialloblù

35′ CAIRESE IN 10! Espulso per proteste Brignone

34′ Sostituzione Alassio, esce Sassari, autore del vantaggio, ed entra Battipiedi

30′ Traversone dalla destra di Cavallone in area, dove Magnani di testa non riesce a centrare lo specchio

28′ Verticalizzazione di Spozio per Saviozzi che allarga sulla destra, cross teso di Pastorino, Magnani da pochi passi sul secondo palo spara alto

27′ Lancio di Spozio sulla destra, dove Pastorino nei pressi del vertice dell’area prova la gran botta al volo, Ventrice blocca sicuro

24′ Prima sostituzione di mister Monti, Sfinjari rivela Di Mario

22′ Rientro dall’infortunio per Brignone, che prende il posto di Moretti

19′ Cross teso di Saviozzi in area, ma Alessi non ci arriva per un soffio

17′ Corner dalla destra per l’Alassio, palla a Di Mario che non riesce a colpire bene il apllone, la difesa intercetta la sua conclusione

15′ Gran botta dalla distanza di Ottonello che spedisce di poco a lato, Alassio pericolosissima in ripartenza

14′ Doppia sostituzione per mister Solari, che rende la sua squadra ancora più offensiva escono Di Martino e Figone, entrano Saviozzi e Pastorino

11′ Stagione sfortunata per Di Leo costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare, prende il suo posto Olivieri

6′ Lancio di Di Leo al limite dell’area, Di Martino e Alessi si disinteressano del pallone, lo agguanta Magnani in probabile posizione regolare, ma l’assistente alza la bandierina e ferma l’esterno gialloblù solo davanti a Ventrice

3′ Lancio Di Mario che cambia gioco sulla destra per Sassari che carica il destro che finisce alto.

1′ Al via la ripresa!

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo, vantaggio all’ultimo minuto dei gialloneri

45′ GOOOOOL ALASSIO! Verticalizzazione sulla sinistra di Ottonello per Di Mario, suo il cross perfetto per Sassri che in corsa di prima imbuca il vantaggio alassino

42′ E’ ancora Di Mario a sfiorare il gol, lancio di Ottonello, Di Mario si accentra e sfodera il destro, che è potente ma non preciso

39′ Traversone dalla trequarti di Cavallone, Alessi nel cuore dell’area stoppa di petto e si esibisce in una semirovesciata di poco alta

38′ Sugli sviluppi di una punizione, cross teso di Cavallone in area, dove Figone in area piccola non arriva per un soffio

38′ Subito cambio di fronte, ancora lancio per Di Mario, che tutto solo spedisce a lato

37′ Corner dalla sinistra di Moretti, batti e ribatti in area, palla a Di Martino che dal limite manda di pochissimo sopra la traversa

36′ Bella triangolazione di prima tra Di Martino e Alessi che vince il rimpallo in area e cerca di tiro, respinto da un difensore in calcio d’angolo.

34′ Punizione dai 30 metri per la Cairese, Alessi tenta il tiro di potenza, ma manca di precisione

30′ Lancio perfetto di Ottonello per Di Mario che in area tutto solo indirizza sul primo palo, ma spara alto. Moraglio in posizione

29′ Corner per la Cairese guadagnato dall’incursione di Magnani. Batte Spozio, Di Martino stoppa di petto e perde il pallone, regalandolo a Sassari che riparte e lancia per Di Mario pescato in fuorigioco

19′ Tirocross insidiosissimo di Spozio dalla sinistra, di poco a lato

16′ Occasionissima per l’Alassio: Di Matrio prova il apllonetto sull’uscita disperata di Moraglio, ma Di Leo salva quasi sulla linea la porta sguarnita

10′ La prima occasione del match è della Cairese. Corner dalla sinistra di Moretti, Di Leo anticipato di testa da un difensore, batti e ribatti in area, la palla finisce a Di Martino che ci prova al volo, di pochissimo sopra la traversa

3′ L’Alassio parte aggressivo, Di Mario recupera palla a centrocampo, avanza, ma Di Leo è perfetto nell’anticipo

1’ Partiti!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Cavallone, Moretti, Prato, Spozio, Di Leo, Figone, Piana, Di Martino, Alessi, Magnani. A disp.: Giribaldi, Bruzzone, Olivieri, De Matteis, Pastorino L., Brignone, Canaparo, Realini, Saviozzi. All. Solari

ALASSIO: Ventrice, Oxhallari, Grande, Odasso, Galleano, Riganò, Sassari, Ottonello, Lupo, Di Mario, Pastorino S. A disp.: Adamo, Bisio, Battipiedi, Conte, Paternò, Mandraccio, gerardi, Sfinjari, Spampinato. All. Monti

ARBITRO: Sig. Francesco Tortora di Albenga

ASSISTENTI 1: Sig. Gianluca Lazzaro di Imperia

ASSISTENTI 2: Matthias Crisafulli di Imperia

Albissola – Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi Cairese – Alassio si gioca al “Faraggiana” a causa dell’impraticabilità del Cesare Brin ancora imbiancato. Le due formazioni che la scorsa stagione hanno combattuto per il primo posto in classifica nel campionato di Promozione, questa domenica si ritrovano reduci entrambe da un pokerissimo ai danni rispettivamente di Molassana e Valdivara.

Un match importante per la Cairese che vuole mantenere il primo posto in graduatoria e approfittare degli scontri diretti Vado-Imperia e Pietra Ligure-Finale . Tre punti, però, che sarebbero fondamentali anche per l’Alassio per rimanere a distanza dalla bagarre salvezza.

Ricordiamo che la gara di andata era terminata 3 a 1 a favore della squadra di Solari, che grazie alla doppietta di Alessi e al gol dell’ex Doffo (oggi assente per squalifica) aveva rimontato la rete di Sfinjari. Buona partita!