Cairo Montenotte. Questa settimana il giudice sportivo ha punito sei calciatori, due allenatori, due dirigenti e una società del girone ligure di Eccellenza.

Francesco Brignone (Cairese) dovrà saltare le prossime due partite.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Davide Setti (Albenga), Nicholas Costantini (Imperia), Luca Donaggio (Vado), Ardit Oxhallari (Alassio FC) e Nicolò Buono (Genova Calcio).

Giancarlo Delfino, allenatore dell’Albenga, non potrà sedere in panchina per due giornate.

Maurizio Verrini, allenatore del Rapallo, è stato squalificato per una gara.

Matteo Giribone, dirigente della Cairese, è stato squalificato fino al 7 marzo perché “alcuni minuti dopo il termine della gara, pur non essendo presente in distinta, entrava nello spogliatoio della terna protestando con veemenza e lasciando lo spogliatoio solo dopo l’insistenza dei direttori di gara”.

Giovanni Plotegher, dirigente del Valdivara 5 Terre, è stato inibito fino al 28 febbraio.

La Cairese è stata multata di 75 euro “per aver consentito l’ingresso nell’area riservata e, precisamente, nello spogliatoio della terna arbitrale ad un proprio tesserato non autorizzato”.

La classifica marcatori dopo 20 giornate:

16 reti: Ilardo (Genova Calcio)

13 reti: Alessi (Cairese), Zunino (Pietra Ligure), Battaglia (Angelo Baiardo)

11 reti: Romei (Rivarolese), Parodi (Vado/Genova Calcio), Saviozzi (Cairese)

10 reti: Lupo (Alassio FC), Mura (Rivarolese)

9 reti: Costantini (Imperia), Donaggio (Vado), Vittori (Finale), Compagnone (Busalla)

8 reti: Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Capra (Finale/Vado), Gerardi, Sassari (Alassio FC), M. Rossi (Rapallo), Calcagno (Albenga)

7 reti: Castagna (Imperia)

6 reti: Lobascio, G. Cotellessa (Busalla), Provenzano (Angelo Baiardo), De Martini (Genova Calcio), Baracco, Gaggero (Pietra Ligure), Al. Salzone (Finale), Alvisi (Valdivara 5 Terre)

5 reti: L. Vallerga (Finale), Camoirano, Lepera (Genova Calcio), Faedo (Imperia)

4 reti: Garrasi (Rapallo), Venturelli (Angelo Baiardo), Figone (Imperia/Cairese), Privino (Sammargheritese), Galiera, A. Rea, Daddi (Ventimiglia)

3 reti: Ferrara (Finale), Oxhallari (Alassio FC), Massara (Genova Calcio), A. Naclerio (Valdivara 5 Terre), De Persiis, Napello (Rivarolese), Redaelli, D’Antoni (Vado), Masi (Sammargheritese), Sfinjari (Alassio FC), Minutoli (Molassana Boero), Repetto (Busalla), Giglio (Imperia)

2 reti: Buono (Genova Calcio), Bianchino (Angelo Baiardo), G. Cavallone, Laera (Imperia), Carbone, Cupini, Paparcone, Lunghi (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Bottino, Gaglioti, Rovere, Auteri, Badoino (Pietra Ligure), Gallio, Cilia (Sammargheritese), Ottonello, Di Mario (Alassio FC), Ungaro, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano, Mamone (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo, Falsini, Rapetti (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino, Facello (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Macagno (Vado/Rivarolese), Moretti (Busalla), Nelli (Genova Calcio/Busalla), Matar, Vanacore (Valdivara 5 Terre)

1 rete: Moscatelli, Di Lauro, Roda, Ambrosini, Fazio, Mella (Imperia), Valletta, Cutugno, Barilari, Franceschini, Simonini, Terribile (Valdivara 5 Terre), Traverso, Dotto, Costa, Morabito, Giambarresi (Genova Calcio), Oliviero, Ciminelli, Gambarelli, Cartosio (Rivarolese), Cafournelle, Eugeni (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison, Haidich, Taku, Arrigo, Mela (Albenga), Genta, Massa (Finale), Maucci, Musante, Amandolesi, Neirotti, Mehillaj, Ferrari, Pezzi (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale, Moretti, Michi (Rapallo), Briozzo, Digno, Camera, Pascucci, Guidotti (Angelo Baiardo), Corciulo, F. Rossi (Pietra Ligure), Tona, Puddu (Vado), F. Garrè (Busalla), Keita, Costa (Molassana Boero)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale), Digno (pro Imperia)