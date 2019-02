Finale Ligure. “Passione, impegno, umanità e competenza… Mi metto al servizio di Finale Ligure e dei finalesi”. Così Maria Grabriella Tripepi presenta la sua candidatura a sindaco per le elezioni comunali di Finale Ligure con il movimento civico “Finale Ligure Viva”, che ha confermato la sua scelta di correre da soloin vista del voto: questa mattina, nella location di Castelfranco, la presentazione ufficiale.

“Una Finale Ligure più sicura, più pulita, più sociale, migliore… Non è un sogno, si può realizzare e grazie alla squadra di Finale Ligure Viva possiamo cambiare le cose tenendo lontani i partiti dall’amministrazione comunale” ha detto il neo candidato sindaco finalese.

E poi una lista a forte trazione femminile, con il neo candidato sindaco che ha già svelato quattro nomi che faranno parte della squadra che la sosterrà nella difficile corsa per la conquista del Comune finalese: Cristina Beviacqua – casalinga, Valentina Guxha Domi – operatrice turistica, Angela Tosi – consulente assicuratrice e Silvia Pagliano – insegnante della scuola primaria.

“Candidatura a sorpresa? In parte sì, ma ragionata e pensata fino in fondo, convinti che possa rappresentare al meglio la nostra lista e arricchire il nostro programma amministrativo per le prossime elezioni comunali a Finale Ligure” sottolinea il movimento civico Finale Ligure Viva durante la presentazione della candidatura a sindaco di Maria Gabriella Tripepi, classe 1961 di origini milanesi ma finalese d’adozione fin dalla nascita.

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di poter presentare questa nuova candidatura, una donna forte, dinamica e generosa, che ha maturato significative esperienze professionali e umane, pronta a mettersi al servizio della comunità finalese con cuore e cervello” sottolinea ancora il movimento civico finalese.

“La scelta di candidarmi a sindaco nasce dalla necessità, che sento condivisa da tutti i miei concittadini, di affrontare i problemi di Finale Ligure in maniera completamente diversa dal passato, con un approccio più realistico e di buonsenso, svincolato da credo politico o imposizioni di partito” afferma il neo candidato sindaco.

“Dunque nessuna promessa elettorale fantasmagorica, ma l’impegno a fare del buonsenso la base del nostro operato, grazie anche alla forte e numerosa presenza di donne nel gruppo, per affrontare in maniera pragmatica e con la naturale capacità di essere multitasking di noi donne”.

“Una priorità sarà considerare la mancata manutenzione del nostro paese, che negli anni è andata via via riducendosi, una vera emergenza da risolvere per rilanciare turisticamente Finale Ligure e migliorare il vivere quotidiano di noi finalesi. Riempire una buca, mettere dei cartelli, la pulizia o la cura del nostro prezioso verde, il ripascimento delle spiagge, devono essere operazioni di routine, il minimo dovuta a noi cittadini contribuenti di Finale Ligure: non una regalia in periodi di elezione o ancor peggio favori personali”.

“C’è poi una emergenza rifiuti legata alla pessima gestione della raccolta differenziata che ha creato disagi e problemi ai cittadini, con conseguenze sul decoro e la pulizia della città. Finale può e deve fare meglio come avviene in altri comuni limitrofi”.

“E’ necessario rivedere, da subito, i fondi da destinarsi al sociale che sono una delle prime voci sulle quali si operano tagli di bilancio. Il Comune è fatto innanzi tutto dalle persone. Noi finalesi siamo gente che cura i propri figli, gli anziani e i disabili con sollecitudine e rispetto e questo che deve trovare un paritetico nella Casa Comunale”.

E ancora: “Sostenere il commercio, penalizzato da viabilità inadatte in molte aree, non considerando l’opera di sostegno sociale ed economico che le attività commerciali rappresentano da sempre, soprattutto le attività di servizio e tradizionali devono essere sostenute e per salvaguardare la nostra straordinaria identità”.

“E poi una razionalizzazione del calendario delle manifestazioni e la loro distribuzione su tutti i rioni”.

“E’ necessario dare supporto a tutte le associazioni di volontariato, sportive, artistiche e culturali della nostra comunità che sono uno dei pilastri sul quale si basano tante attività del nostro Paese”.

Questi i primi punti programmatici del neo candidato sindaco di “Finale Ligure Viva”.

“Ogni rione o frazione ha poi necessità specifiche che abbiamo individuato e per le quali abbiamo delle soluzioni che proporremo durante gli incontri che faremo sul territorio nei prossimi giorni” aggiunge Maria Gabriella Trepipi.

“Abbiamo come gruppo una chiara visione delle grandi problematiche che devono essere affrontate: Aree Piaggio e Ghigliazza, sicurezza, strade, ponti, la creazione di posti di lavoro; di questo vogliamo occuparci con serietà e con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti”.

“Abbiamo progetti, energia e competenze interne al nostro gruppo, ma anche esterne, disposte a lavorare al nostro fianco senza perdere di vista il punto fondamentale: salvaguardare il nostro territorio, razionalizzare i servizi, creare un nuovo futuro per i nostri figli e avere una qualità di vita migliore da subito” conclude la neo candidata sindaco finalese.

Il dettaglio del programma amministrativo e i nomi della lista saranno presentati nelle prossime settimane.