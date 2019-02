Alassio. Con condizioni quasi estreme di onda e vento è Jochen Shuemann su Cameleer di Mrcus Brennecke a guidare la classifica della Dragons’Week, regate internazionali di “grado 2” della classe Dragoni valide per l’assegnazione del campionato nazionale che si stanno svolgendo ad Alassio.

Nella seconda giornata di prove, sabato 23 febbraio, è stato possibile disputare un’unica regata.

“Da maestrale il vento ha improvvisamente saltato a grecale con raffiche anche di 30/ 35 nodi – commenta Ennio Pogliano, presidente del Cnam Alassio -. Abbiamo fatto in tempo a rientrare senza nessun rischio o danno. Domani torneremo in mare alle 10 per l’ultima giornata di prove”. Oggi, quindi, la conclusione dell’evento.

Nel frattempo ieri sera, grazie al supporto di numerosi partners dell’evento, ovvero Home Partner Consulting, Frantoio Armato, Residence Le Terrazze, Ristorante Gramsci, Pasticceria Canepa, le Cantine Bersano e Gill, all’interno del Porto Luca Ferrari si è tenuto l’incontro conviviale con tutti gli equipaggi. Un aspetto, quello della sapiente organizzazione a terra, che è sempre molto apprezzato dai partecipanti e dagli accompagnatori e per il quale il Cnam Alassio si è sempre distinto.

Foto di Andrea Carloni