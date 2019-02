Alassio. Con la Dragons’ Week inizia la bella stagione della vela firmata dal CNAM Alassio. E la prima giornata va in archivio con due buone prove disputate a discapito di un vento che un po’ s’è fatto attendere e che poi ha reso la vita un po’ più complicata del dovuto al comitato di regata che ne ha dovuto assecondare le bizze procedendo a spostamenti del campo di regata.

In acqua quattordici equipaggi. “Una flotta internazionale che ha confermato i numeri attesi – commenta Ennio Pogliano, presidente del Cnam Alassio – ma che sorprende per l’altissimo livello tecnico. In particolar modo sono felice di registrare il ritorno di Jochen Schuemann (sei Olimpiadi, tre ori e un argento) su Cameleer di Marcus Brennecke defender del titolo dello scorso anno. Tra i big devo segnalare anche l’equipaggio di RUS 27 ovvero Anatoly Logino, Vadim Statsenko, Alexander Shalagin, sesto all’ultimo campionato mondiale di Fremantle in Australia”.

Dopo lo skipper meeting alle 11 della mattinata il primo start è stato alle 12,51. Flotta allineata e ben distribuita su un campo di regata posizionato su un vento da sud est regolare sui 5/6 nodi.

Per la seconda regata il comitato di regata presieduto da Ennio Pogliano registra un aumento della pressione del vento fino a punte di 15 nodi da sud, sud-ovest.

Proprio sullo start una sventagliata a destra ha portato fuori dalla linea alcune barche, che hanno dovuto rientrare e ripartire. L’intera prova ha poi registrato continui salti sia nell’intensità sia nella direzione mettendo a dura prova i tattici.

Domani l’appuntamento sarà per le ore 11: seconda di tre giornate di regate Internazionali di “grado 2” della classe Dragoni valide per l’assegnazione del campionato nazionale: evento internazionale che è il frutto della felice partnership con lo Yachting Club Sanremo, da tempo meta privilegiata della classe Dragoni.

“Ancora una volta ho potuto contare sulla collaborazione non solo del Comune di Alassio e della Marina di Alassio – ha aggiunto Pogliano – ma anche di tanti sostenitori come Home Partner Consulting, Frantoio Armato, Residence Le Terrazze, Ristorante Gramsci, Pasticceria Canepa, le Cantine Bersano e Gill: senza di loro nulla di quello che sta accadendo in questi giorni nel porto di Alassio, sarebbe stato possibile”.

“Ho sempre detto che si tratta di una barca elegantissima – aggiunge Andrea Carloni, fotografo specializzato nella vela, che segue l’evento – e sono davvero colpito, nel vedere regatare, qui ad Alassio anche un pezzo di storia della vela mondiale come Galatea , il Dragone in legno di Filippo La Scala che partecipò alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952”.