Dissesto idrogeologico, per la Liguria arrivano 333 milioni di euro

Liguria. Ammontano a 333 milioni di euro i fondi che il Governo metterà a disposizione della nostra regione per far fronte al dissesto idrogeologico, causato soprattutto dai recenti eventi meteorologici del maltempo abbattutosi nei mesi scorsi. I fondi sono stanziati con il ProteggItalia, frutto del lavoro sinergico dei ministeri, con quello dell’Ambiente capofila. Si tratta di finanziamenti indispensabili e urgenti per una regione fragile come la nostra con il 100% dei comuni a rischio frane e dissesto e gli ingenti danni subiti dalle ultime calamità naturali.

Moltissime anche le novità importanti. Presso ciascuna Regione verrà costituito il NOS Nucleo Operativo di Supporto, una task force di tecnici che sostengono le Regioni che ne fanno richiesta per il supporto e il monitoraggio. Si semplificano così le procedure avendo ascoltato le difficoltà delle Regioni. Sono previsti fondi anche per le progettazioni che fino ad oggi stentavano ad arrivare: in questo modo si velocizzano e snelliscono le procedure sia per l’approvazione dei progetti sia per i cantieri.

Saranno modificate le priorità progettuali per non lasciare mai più solo chi vive nei centri più piccoli, attraverso una gestione peculiare coordinata tra Ministero dell’Ambiente e la Regione Liguria. Si lavorerà in coesione anche con l’Unione Europea, a sostegno delle regioni, per accelerare la spesa dei fondi destinati al contrasto al dissesto idrogeologico, dando un supporto amministrativo agli enti locali nella progettazione.

“Un enorme passo avanti, una vera rivoluzione, un’azione concretamente utile per riuscire a lavorare efficacemente sulla prevenzione dagli eventi atmosferici dalle conseguenze sempre più gravi e che, oggi più che mai con i cambiamenti climatici, dobbiamo risolvere”, afferma il Movimento 5 Stelle Liguria.

“Lo stanziamento imponente che il Governo destinerà alla Liguria è l’ulteriore dimostrazione dell’importanza che il Movimento 5 Stelle e questa maggioranza attribuiscono ai territori, specialmente quelli più fragili, come il nostro – dichiara il deputato ligure Sergio Battelli – Si tratta di ben 100 milioni di euro l’anno da qui al 2021, che consentiranno non solo di lavorare al ripristino di strutture, infrastrutture, del patrimonio pubblico privato e delle attività produttive compromesse ma di ridurre anche gli effetti del rischio idraulico e idrogeologico”.

“Lo stanziamento di 3,1 miliardi per 16 regioni, annunciato dal presidente Conte nell’ambito del Piano ‘Proteggi Italia’, si va ad aggiungere ai 95,7 milioni deliberati nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e destinati, tra le altre, anche alla Liguria – aggiunge Battelli – Ricordo inoltre che la nostra regione ha beneficiato di 8 milioni, stanziati dall’Esecutivo con la Legge di Stabilità, per le opere di difesa gravemente danneggiate o divelte dalla violenta mareggiata e di 6,5 milioni stanziati dalla Protezione Civile per le prime emergenze. L’obiettivo, infatti, non è solo quello di fronteggiare i danni riscontrati nell’immediato ma mettere in sicurezza il nostro territorio che sappiamo bene essere molto fragile e vulnerabile, evitando che il dissesto provochi conseguenze sempre più devastanti”.