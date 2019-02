Derby “speciale” tra Pietra e Finale: allo stadio De Vincenzi si presenta Marco Centino per incitare i compagni

Pietra Ligure. Si è concluso con un pareggio per 1-1 il derby di calcio giocato oggi (10 febbraio 2019) tra Pietra e Finale. Ma, al di là del risultato, la partita rimarrà impressa nella memoria dei 22 in campo e dei tanti presenti grazie alla presenza di un “tifoso speciale” sugli spalti.

Era, infatti, presente Marco Centino, il diciottenne vittima di un grave incidente stradale a Borghetto la scorsa estate 2018, che lo aveva costretto ad un lunghissimo ricovero ospedaliero. Momenti difficili per il ragazzo, che si è anche trovato a lottare tra la vita e la morte, per i suoi familiari e amici. Ma fortunatamente, col passare dei giorni, il dramma si è trasformato pian piano in speranza.

Il giovane di Tovo San Giacomo, la cui storia aveva suscitato la vicinanza di tantissime persone, che non gli hanno mai fatto mancare l’affetto soprattutto nei momenti più difficili, si è presentato questo pomeriggio allo stadio De Vincenzi di Pietra Ligure.

Dopo aver assistito al match, Marco ha così avuto la possibilità di incontrare i suoi vecchi compagni di squadra. Sorrisi e abbracci, che hanno messo in secondo piano il semplice risultato sportivo.