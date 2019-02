De.Co. per i 4 d’Albenga, affondo di Ciangherotti: “La giunta ha copiato la mia proposta. Mossa elettorale”

Albenga. “Sono contento che, dopo cinque anni di immobilismo, la giunta Cangiano, e il sedicente assessore Passino, si siano resi conto che Albenga ha un enorme patrimonio da valorizzare concedendogli la Denominazione Comunale, esattamente quello che lo scorso anno, a giugno, avevo proposto, inascoltato dalla maggioranza, di fare”.

È questa la posizione del consigliere di minoranza di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti, che ha così commentato la proposta formulata dalla giunta Cangiano di concedere la De.Co. ai 4 d’Albenga (pomodoro cuore di bue, zucchina trombetta, carciofo spinoso e asparago violetto).

“Oggi, – ha proseguito il consigliere forzista, – si chiede una posizione bipartisan per iniziare il percorso di concessione De.Co. ai quattro di Albenga, zucchina trombetta, carciofo spinoso, pomodoro cuore di bue e asparago violetto, per altro già protetto da Slow Food con un Presidio. Anche se questa improvvisa pioggia di De.Co. assomiglia tanto alla riasfaltatura delle strade, fatta a ridosso delle elezioni comunali, sono soddisfatto che la maggioranza mi abbia finalmente dato retta”.

“Mi permetto di suggerire, visto che stanno parlando solo di De.Co. agli ortaggi (e mi viene il sospetto sia una manovra per ingraziarsi il voto degli agricoltori vicini al nostro candidato sindaco Gerolamo Calleri) di guardare all’intero patrimonio enogastronomico cittadino, concedendo la De.Co. anche ai Baxin e al Caviale del Centa, solo per fare due esempi eclatanti che la maggioranza non ha nemmeno preso in considerazione, a dimostrazione del solito pressapochismo che ha caratterizzato questi anni di governo cittadino. Se, come penso, riusciremo ad ottenere la fiducia degli albenganesi abbiamo le idee chiare su come valorizzare il patrimonio enogastronomico cittadino”, ha concluso Ciangherotti.