Danni mareggiata, i pescatori di Noli aiutati dal comunità della città gemellata di Langenargen

Noli. Arriva dai “gemelli” tedeschi della città di Langenargen un aiuto concreto per i pescatori di Noli che, con la recente mareggiata, hanno subito ingenti danni per le loro attività.

Come annuncia l’associazione Amici d’Europa Gemellaggio Noli-Langenargen i pescatori riceveranno una donazione di 4 mila euro destinata all’acquisto di una macchina per il ghiaccio, indispensabile per la conservazione del pesce ma costosissima.

Le sorprese però non sono finite visto che anche il Comune tedesco ha stanziato una cifra per i pescatori nolesi.

“Gli amici di Langengargen, dopo avere dedicato a Noli un fine settimana di novembre, in cui hanno risistemato la passeggiata dopo la terribile mareggiata di fine ottobre, hanno aperto una sottoscrizione a favore dei pescatori raccogliendo 4.000 euro. E non finisce qui, perché una cifra ancora maggiore è stata stanziata dal Comune di Langenargen. Non avremmo potuto trovare amici migliori” si legge nel post pubblicato sulla pagina dell’associazione Amici d’Europa Gemellaggio Noli-Langenargen.