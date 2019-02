Damiano Cunego alla Granfondo internazionale Laigueglia

Laigueglia. L’ex professionista Damiano Cunego sarà presente alla Granfondo internazionale Laigueglia, gara che tradizionalmente apre la stagione delle Granfondo in Italia, in qualità di testimonial d’eccezione. Il vincitore del Giro d’Italia 2004 e di numerose altre classiche di un giorno sarà in prima fila insieme ai tanti corridori che affronteranno la prima gara stagionale il 24 febbraio 2019 e sarà presente anche agli altri principali eventi targati GS Alpi, con un rapporto di collaborazione che durerà anche nei prossimi anni.

Il percorso della Granfondo internazionale Laigueglia ricalca, a grandi linee, quello della gara per professionisti, che apre la stagione del grande ciclismo in Italia. “Sarà un piacere tornare a pedalare sulle strade della Liguria – afferma Cunego – in quanto quasi tutti gli anni ho iniziato la stagione a Laigueglia, è un percorso perfetto come primo test stagionale in quanto non è particolarmente selettivo ma non è nemmeno facilissimo, ci sono tante salite brevi che rendono molto vivace la gara”.

Guardando al passato, il ricordo più bello di Damiano Cunego legato a Laigueglia riguarda la stagione 2004, quando vinse il Giro d’Italia: “Come al solito a Laigueglia non ero mai al top della forma, proprio perché era sempre la prima gara della stagione, però nel 2004 sono andato in fuga nei chilometri finali e ci hanno messo davvero molto a ricucire su noi battistrada. Pochi mesi dopo quella gara vinsi il Giro d’Italia”.

Damiano Cunego pedalerà insieme a tutti gli amatori che prenderanno parte alla Granfondo Internazionale Laigueglia, gara che apre Formula Bici insieme ai circuiti Gran Trofeo GS Alpi, InBici Top Challenge e Alè Challenge. Per iscriversi alla gara e per avere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.granfondolaigueglia.it